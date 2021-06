Kylian Mbappé encouragé par Thomas Pesquet : leur surprenante conversation en direct de l'espace

Le 23 avril dernier, Thomas Pesquet et trois de ses confrères astronautes ont embarqué à bord de la capsule Crew Dragon et se sont envolés pour l’espace pour une mission de six mois. Malgré la distance, l’astronaute français suit l’actualité mondiale et garde le contact avec la Terre comme il le peut. Après son échange avec Chris Martin du groupe Coldplay, c’est cette fois avec Kylian Mbappé qu’il a pu échanger.

Ce lundi 7 juin 2021, Thomas Pesquet s’est en effet entretenu avec l’attaquant des Bleus, actuellement en préparation pour l’Euro à Clairefontaine, pendant une vingtaine de minutes. "C’est fou, je n’en crois pas mes yeux […] Je suis vraiment épaté, je ne sais pas par où commencer" a d’emblée lancé le joueur de 22 ans, visiblement heureux de pouvoir discuter avec l’astronaute.

Après avoir répondu aux questions du champion sur son quotidien dans l’espace, Thomas Pesquet n’a pas manqué de comparer leurs deux univers : "Chaque fois qu’il y a un rêve, il y a aussi beaucoup de boulot. Dans la journée, on bosse énormément, pour se préparer à aller dans l’espace, on bosse énormément. C’est comme vous, il n’y a pas que soulever le trophée et passer à la télévision. Je sais que dans la vie de tous les jours, il y a énormément de boulot". Des propos approuvés par Kylian Mbappé qui a répondu : "On a tous ce rêve quand on commence à jouer, que tu veux devenir footballeur, tu veux devenir un joueur vedette. Mais après, il y a beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices".

Thomas Pesquet encourage Kylian Mbappé

Le camarade de Karim Benzema et Antoine Griezmann a ensuite évoqué la pratique du football dans l’espace et Thomas Pesquet a alors rappelé que l’apesanteur complique les choses : "J’ai essayé de jouer au football avec mes collègues mais jouer au foot en apesanteur, ce n’est pas génial du tout. C’est un jeu fait pour être joué au sol. Le ballon ne descend jamais, je doute que tu sois heureux ici, Kylian".

Cette surprenante conversation a pris fin avec les encouragements de Thomas Pesquet à Kylian Mbappé qui disputera son premier match de l’Euro le 15 juin prochain : "Nous allons suivre l’Euro ici. Mon ballon est déjà prêt ! Mes collègues sont des fans de football américain, mais je vais leur expliquer les règles. Bonne chance pour la compétition, encore une fois, cela demande beaucoup de travail. Rendez-nous fiers ! Je travaille beaucoup pour représenter la France avec fierté et je sais que vous aussi !".



What happened when @esa astronaut @Thom_astro caught up with France superstar @KMbappe from space?



Take a look at this galactic meeting now! #EURO2020 #UEFAtv — UEFA (@UEFA) June 7, 2021

Par E.S.