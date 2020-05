Kylie Jenner célibataire ? Sa touchante déclaration à Travis Scott

Leur histoire d’amour semblait être un véritable conte de fée. Après leur rencontre en 2017 et la naissance de leur fille Stormi en 2018, Kylie Jenner et Travis Scott avaient surpris tout le monde en confirmant leur rupture il y a quelques mois. Mais en février dernier, une source proche des deux stars a affirmé au site The Sun que Kylie Jenner et Travis Scott étaient de nouveau ensemble : "Kylie et Travis sont à nouveau ensemble, mais ils avancent lentement. Ils vont garder leurs maisons séparées et ne veulent rien faire de trop public parce que si les choses tournent mal, ils ne veulent pas annoncer une autre séparation. Kylie ne veut pas que le public connaisse tous les hauts et les bas de sa relation avec Travis. Lorsqu'elle sera prête à annoncer qu'ils sont de nouveau ensemble, elle le fera. Pour l'instant, ils sont heureux. Ils passent la plupart de leur temps ensemble avec Stormi".

"Je t’aime pour toujours"

Très discrète, Kylie Jenner n’a toujours pas confirmé être de nouveau en couple avec le père de sa fille Stormi. Mais ce jeudi 30 avril, la jeune femme a relancé la rumeur alors qu’elle a décidé de célébrer l’anniversaire de Travis Scott. Sur son compte Instagram, Kylie Jenner a dévoilé de nombreux clichés du rappeur avec leur fille Stormi : "Joyeux anniversaire au papa de l’année ! Je commence lentement mais surement à accepter le fait que cette tempête soit la fille de son papa. Mais peu importe. Le petit bébé le plus beau, intelligent, aimant et drôle. Le plus beau cadeau. OK Je pleure. Je t’aime pour toujours", a écrit la jeune maman en légende. Une très belle déclaration d’amour qui a ému des millions d’internautes. De son côté, Travis Scott a répondu avec plusieurs émotionnes dont un coeur.

Par Alexia Felix