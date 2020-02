Kylie Jenner et Travis Scott de nouveau ensemble, une source confirme

Malgré une belle histoire d'amour qui a commencé en 2017, Kylie Jenner et Travis Scott ont surpris tout le monde il y a quelques mois en confirmant leur rupture. Selon TMZ, le couple enchaînait les disputes et Travis Scott aurait même trompé la petite sœur de Kim Kardashian. Alors que Kylie Jenner avait mis les choses au clair à ce sujet, la jeune maman a révélé il y a quelques jours au magazine Harper Bazaar qu'elle n'était qu'amie avec le père de sa fille : "Nous entretenons d’excellentes relations. Nous sommes comme de bons amis. Nous aimons tous les deux Stormi et nous voulons ce qu’il y a de mieux pour elle. Nous sommes toujours en contact et toujours coordonnés. Je pense à mes parents qui étaient dans cette situation. Ils étaient très présents dans ma vie, même après leur divorce. Je veux la même chose pour Stormi". Mais il semblerait bien que les choses aient changé entre les deux tourtereaux.

"Ils avancent lentement"

Ce dimanche 9 février, Travis Scott aurait rejoint Kylie Jenner et ses sœurs dans leur voiture de luxe pour se rendre à la cérémonie des Oscars. Et ce mardi 11 février, le site The Sun a confirmé le retour du couple : "Kylie et Travis sont à nouveau ensemble, mais ils avancent lentement. Ils vont garder leurs maisons séparées et ne veulent rien faire de trop public parce que si les choses tournent mal, ils ne veulent pas annoncer une autre séparation", a expliqué une source proche du couple. Toutefois, les fans du couple vont devoir attendre avant de revoir Kylie Jenner et Travis Scott ensemble : "Kylie ne veut pas que le public connaisse tous les hauts et les bas de sa relation avec Travis. Lorsqu'elle sera prête à annoncer qu'ils sont de nouveau ensemble, elle le fera. Pour l'instant, ils sont heureux. Ils passent la plupart de leur temps ensemble avec Stormi", a expliqué une autre source à People Magazine.

Par Alexia Felix