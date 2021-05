Kylie Jenner et Travis Scott séparés mais réconciliés ? Ils fêtent l'anniversaire du rappeur ensemble !

Cela fait maintenant quatre ans que Kylie Jenner et Travis Scott ont décidé de former l'un des couples les plus suivis de la planète. Moins d'un an après le début de leur idylle, la star de télé-réalité américaine et le rappeur mettent au monde leur premier enfant : une fille prénommée Stormi. Alors que leur relation connaît des hauts et des bas, Kylie Jenner et Travis Scott se séparent en 2019 mais décident de rester en bons termes pour le bien-être de leur enfant. "Ils sont très instables. Ils changent de mois en mois", confiait une source à "US Weekly". La cause de leur rupture : selon une rumeur insistante, Travis Scott refusait d'avoir un deuxième enfant avec la demi-soeur de Kim Kardashian.

Travis Scott et Kylie Jenner partagent le même jet-privé

Depuis leur rupture, Kylie Jenner et Travis Scott ont été aperçus de nombreuses fois ensemble. La dernière en date : ce week-end, Kylie Jenner et Travis Scott ont fêté l'anniversaire du rappeur à Miami. Ils ont été photographiés dimanche 2 mai 2021 en train de monter à bord du même jet-privé. Travis Scott a donc soufflé ses 29 bougies avec l'une des célèbres filles de Kris Jenner. Kylie Jenner a posté quelques clichés de son trajet en jet-privé dans sa story Instagram. Si elle n'apparaît pas aux côtés de Travis Scott sur ces photographies, Kylie Jenner a partagé un cliché de deux sacs de la marque Hermès d'une valeur de 80 000 euros, comme le notent nos confrères du "Dailymail".

Par Matilde A.