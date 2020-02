Kylie Jenner et Travis Scott toujours séparés ? Elle répond

Alors qu'ils semblaient filer le parfait amour depuis 2017, Kylie Jenner et Travis Scott ont surpris tout le monde en octobre dernier lorsqu'ils ont confirmé leur rupture. Selon TMZ, le couple enchaînait les disputes et Travis Scott aurait même trompé la petite sœur de Kim Kardashian. Sur Twitter, Kylie Jenner s'était exprimée pour mettre les choses au clair : "Travis et moi sommes en bons termes et nous nous focalisons en premier lieu sur Stormi désormais. Notre amitié et notre fille est notre priorité". Depuis cette mise au point, Kylie Jenner et Travis Scott se font assez discrets. Et si la jeune femme a été vue assez proche de son ex Tyga, elle a finalement retrouvé Travis Scott pour l'anniversaire de leur fille. Et alors que les internautes se posent des questions sur la relation actuelle des deux anciens amoureux, Kylie Jenner a finalement répondu.

"Nous sommes comme de bons amis"

Lors d'un entretien avec le magazine Harper Bazaar, Kylie Jenner a révélé qu'elle n'était qu'amie avec Travis Scott : "Nous entretenons d’excellentes relations. Nous sommes comme de bons amis. Nous aimons tous les deux Stormi et nous voulons ce qu’il y a de mieux pour elle. Nous sommes toujours en contact et toujours coordonnés. Je pense à mes parents qui étaient dans cette situation. Ils étaient très présents dans ma vie, même après leur divorce. Je veux la même chose pour Stormi". Une mise au point très nette de la part de Kylie Jenner, qui a également expliqué comment elle compte élever sa fille : "J’y pense beaucoup parce que le monde est tellement devenu fou. Je pense aussi à toute la négativité présente sur les réseaux. Je fais de mon mieux, même si elle est encore petite, pour lui rappeler à quel point nous sommes chanceux. La façon dont nous vivons n’est pas 'normale', mais c’est notre vie".

Par Alexia Felix