Kylie Jenner insultée par Drake en chanson, le rappeur s’explique

Face au confinement aux Etats-Unis, le rappeur Drake a décidé d’organiser sur Instagram des lives pour jouer d’anciens morceaux ou faire de la promotion. Mais il y a quelques jours, Drake a malheureusement diffusé une ancienne collaboration avec Future dans laquelle le duo vise tout particulièrement Kylie Jenner : "Ouais, je déteste la société / La vraie merde, Kylie Jenner, c’est une pièce secondaire. Ouais, j’ai 20 putains de Kylies. Ouais, j’ai 20 putains de Kendalls. Des jeunes mannequins qui sont dans Vogue / Ouais, j’ai 20 putains de Gigis", chante notamment Drake. Rapidement, les internautes ont fait part de leur colère en découvrant les paroles de la chanson alors qu’une rumeur circule depuis plusieurs semaines selon laquelle Drake serait en couple avec Kylie Jenner.

"Une chanson qui n’aurait jamais dû être jouée"

Face au tollé que provoque la diffusion de son titre, Drake a été contraint de s’expliquer. Sur Instagram, la star américaine est sortie du silence : "Une chanson que Mark a jouée la nuit dernière lors du live Night Owl n'aurait jamais dû être jouée. C'est une chanson qui a leaké il y a trois ans et qui avait été supprimée rapidement après. Il est juste allé trop loin dans le catalogue de mes feat avec Future. La dernière chose que je veux, c'est me réveiller et voir qu'on a manqué de respect à mes amis". Pour le moment, Kylie Jenner n’a pas réagi aux paroles de la chanson. Reste à voir comment va réagir Kanye West, qui n’est autre que le beau-frère de Kylie Jenner. Le mari de Kim Kardashian et Drake sont en froid depuis une dispute en 2018.

Par Alexia Felix