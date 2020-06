Kylie Jenner maman : Sa tendre déclaration d’amour à sa fille Stormi

C’est le 1er février 2018 que la vie de Kylie Jenner a été totalement chamboulée puisqu’elle est devenue maman. A seulement 20 ans, la fille de Kris Jenner a accueilli une petite fille prénommée Stormi. Très proche de son enfant, Kylie Jenner avait fait de touchantes confidences auprès de Harper’s Bazaar en 2019 sur sa relation avec Stormi : "Quand je suis devenue maman, ma vision de la vie a complètement changé, mais aussi la façon dont je regardais ma propre mère et la façon dont j’appréciais toutes les choses qu’elle a faites pour moi. Maintenant, je peux comprendre ce qu’elle ressent pour moi, la façon dont elle m’aime et à quel point l’amour pour ses enfants est fort, vu à quel point je suis obsédée par Stormi".

"J’aime tellement ce petit bébé"

Très protectrice envers sa fille, Kylie Jenner a décidé de lui déclarer tout son amour. Il y a quelques heures, la petite soeur de Kim Kardashian s’est emparée de son compte Instagram et a dévoilé un cliché d’elle en compagnie de sa fille. Toutes les deux allongées dans un lit, elles se font face et échangent un bisou : "J’aime tellement ce petit bébé que je veux éclater… Parfois je la regarde et je pleure en sachant qu’elle ne sera plus jamais aussi petite. Qui savait que quelque chose d’aussi petit pouvait prendre la plus grande partie de votre coeur. Dieu n’a fait aucune erreur avec toi bébé Stormi. Dans les coulisses du tournage", a écrit Kylie Jenner en légende. Un déclaration qui a beaucoup ému les internautes qui ont été plus de 10 millions à aimer la publication.

Par Alexia Felix