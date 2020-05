Kylie Jenner réellement milliardaire ? Forbes l'accuse de mentir sur sa fortune

La nouvelle avait ravi la famille Kardashian/Jenner en 2018. A l’époque, le magazine Forbes assurait que Kylie Jenner était la plus jeune entrepreneuse milliardaire au monde, détrônant le fondateur de Facebook Mark Zuckerberg, grâce à sa marque de cosmétiques : "Kylie Cosmetics s’est lancé il y a deux ans avec un ‘lip kit’ à 29 dollars composé d’un rouge et d’un crayon à lèvres assortis et a vendu pour plus de 630 millions de dollars de maquillages depuis dont une estimation de 330 millions pour 2017. Même en retenant un multiple prudent, et en appliquant notre abattement standard de 20%, Forbes évalue son entreprise (…) à près de 800 millions de dollars. Jenner possède 100% des parts". Mais ce vendredi 29 mai, le magazine Forbes a fait marche arrière.

La famille de Kylie Jenner accusée de mentir

Après une nouvelle enquête, nos confrères américains de Forbes ont assuré que Kylie Jenner n’est plus milliardaire. Pire, la jeune femme et sa famille sont accusées d’avoir comploté depuis des années pour faire augmenter les valeurs de l’entreprise Kylie Cosmetics avant de mettre en vente des parts de l’entreprise. Forbes rapporte qu’après avoir observé les états financiers de Coty, le géant de la beauté qui a acheté 51% des parts de l’entreprise de la cadette du clan Kardashian-Jenner pour 600 millions en novembre dernier, il a conclu que l’entreprise Kylie Cosmetics "est nettement plus petite et moins rentable que la famille l’a laissé croire pendant des années à l’industrie cosmétique et aux média". Selon nos confrères, la famille Kardashian/Jenner serait prête à tout pour prouver qu’elle est riche, jusqu’à inviter leurs journalistes "dans leurs manoirs, et bureaux de comptable et même jusqu’à créer des retours d’impôts probablement trafiqués". Reste à attendre une réaction de la part de Kylie Jenner.

Par Alexia Felix