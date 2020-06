Kylie Jenner, star la mieux payée au monde en 2020

Forbes vient de dévoiler sa liste des célébrités les mieux payées de l’année 2020. Et pour déterminer ce classement, le magazine a visualisé ce que les personnalités ont gagné entre juin 2019 et mai 2020. Et pour cette année, c’est finalement Kylie Jenner qui se retrouve en tête de ce classement. La jeune femme a touché au total 590 millions de dollars. Kylie Jenner est suivie par son beau-frère. Le rappeur Kanye West qui a fait un beau geste pour la fille de George Floyd, a gagné 170 millions de dollars. Enfin, c’est Roger Federer qui termine le podium avec 106,3 millions de dollars. Kylie Jenner succède donc à Taylor Swift. Mais si la chanteuse était première l’année dernière, Taylor Swift se retrouve cette année à la 25e place.

Kylie Jenner plus forte que Kanye West

Cette nouvelle devrait remonter le moral de Kylie Jenner. La jeune femme a appris il y a quelques jours que Forbes avait décidé de lui retirer son titre de milliardaire. Le magazine n’a pas hésité à accuser la jeune maman d’avoir exagéré le montant de sa fortune dans des documents fiscaux. Face à la nouvelle, Kylie Jenner avait vivement réagi sur Twitter : "Voilà sur quoi je tombe en me réveillant. Je pensais que c’était un site respectable. Tout ce que je vois c’est une série de déclarations inexactes et d’affirmations sans preuve lol. Je n’ai jamais demandé de “titre” ni même jamais essayer de mentir. Point". De son ôté, Forbes avait répliqué : "L’enquête a été déclenchée par des documents récemment déposés qui ont révélé des écarts flagrants entre les informations fournies en privé aux journalistes et celles rendues publiques aux actionnaires. Nos journalistes ont repéré les inexactitudes et ont passé des mois à vérifier les faits. Nous encourageons l’avocat à relire l’article".

Par Alexia Felix