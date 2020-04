La carte aux trésors : combien vaut le trésor à remporter ?

Voilà deux ans que l’émission "La carte aux trésors" a fait son grand retour sur France Télévisions. Désormais présenté par Cyril Féraud, le programme, à retrouver sur France 3, reprend les mêmes règles que l’ancienne version : l’utilisation de GPS, de téléphone portable et d’Internet sont interdits et l’émission se divise en trois parties (les énigmes, la Rose des Vents et le trésor). Depuis son retour, le succès de l’émission ne se dément pas, les audiences étant au rendez-vous à chaque diffusion. Si le gagnant est assuré de remporter un gain, c’est avant tout pour la beauté des paysages et l’aventure que les candidats participent. Chaque émission met à l’honneur une région de France métropolitaine ou d’Outre-mer. Niveau gain, le trésor vaut 5000 euros et la Rose des vents rapporte 1000 euros en cas d’échec à l’épreuve qui permet de remporter le trésor.

Un butin pas si simple à remporter

Car pour gagner ces 5000 euros, le candidat qui a récupéré la Rose des Vents doit relever un défi physique ou intellectuel (kayak, labyrinthe, escalade…) en un temps limité. De quoi compliquer la victoire. Ce mercredi, les deux candidats s’affrontent dans les Alpes-de-Haute-Provence. Une région chère au cœur de Cyril Féraud puisqu’il y a grandi. "J’ai eu beaucoup d’émotions à tourner l’émission, de voir mon département depuis les airs, et ainsi de le découvrir autrement en survolant les Gorges du Verdon, la Citadelle de Sisteron, Forcalquier, mais aussi les pénitents des Mées...", a notamment témoigné auprès de Haute Provence Info l’animateur également directeur artistique de "La carte aux trésors".

