La carte aux trésors - Cyril Féraud : pourquoi la production continue d'utiliser des hélicoptères

Alors que les téléspectateurs l'ont retrouvé samedi dernier sur France 2 dans la nouvelle saison de "Fort Boyard", Cyril Féraud débarque sur France 3 ce mercredi 15 juillet pour un numéro inédit de "La Carte aux Trésors". Un tournage qui a eu lieu en octobre dernier, avant la crise du coronavirus, en Corse-du-Sud. Invité dans l'émission "Culture Médias" animée par Pascale Clark sur Europe 1, l'animateur de "Slam" s'est confié, racontant comment il a "insisté" pour relancer le jeu sur France 3, dix ans après son arrêt sur les écrans.

"Je rêvais d'incarner un jeu d'aventure, et je suis allé avec Emmanuel Garcia - le patron des jeux de France Télévisions - convaincre notre directrice de l'époque de France 3, lui dire : 'Je pense que c'est le moment de relancer 'La Carte aux Trésors' parce qu'il y a dix ans, quand l'émission s'est arrêtée, on était en format 4/3, en basse définition. Or, c'est une émission pour montrer la beauté de nos paysages. Aujourd'hui, on est en ultra-haute définition, on utilise le drone au maximum quand on est au sol", a-t-il dit. Et de poursuivre : "Je pense que cette émission avait manqué aux téléspectateurs et qu'elle s'inscrivait à 100% dans l'ADN de la chaîne".

"Ce n'est pas gratuit"

Dans la suite de l'entretien, Pascale Clark a fait savoir que la production utilisait trois hélicoptères dans "La Carte aux Trésors". "Quand même, c'est abusé pour la planète", a-t-elle lâché ensuite. Ce à quoi Cyril Féraud a répondu : "On compense les émissions carbone de tous les hélicoptères sur le tournage (...) C'est associé à une entreprise qui s'appelle 'Reforest'Action' qui replante des arbres dans les zones qui en souffrent. Ce n'est pas gratuit. On ne se dit pas : 'On va prendre des hélicos gratuitement'. C'est la seule machine qui permet de déplacer des candidats très vite sur un territoire donné avec un chrono, c'est le concept de l'émission. Et surtout c'est encore aujourd'hui la seule façon de filmer la France vue du ciel, avec des images comme ça", a-t-il expliqué.

Et de poursuivre : "On utilise le drone dès qu'on peut, pour tous les plateaux au sol, sur les plateaux qui ne méritent pas d'être très, très haut. Ce n'est pas autorisé partout aussi. On ne tourne pas 'La Carte aux Trésors' comme on l'a tourné il y a 15 ans. Quand les candidats réfléchissent à leurs énigmes dans leur hélico, évidemment tout est éteint. Quand ils choisissent leur première destination, on allume l'hélico. On économise, on l'utilise juste quand c'est une obligation".

#LaCarteAuxTresors sur France 3 : "On compense les émissions carbone de tous les hélicos sur le tournage", explique @cyrilferaud sur #Europe1 pic.twitter.com/gF36fcwqlL — Europe 1 (@Europe1) July 15, 2020

Par Non Stop People TV