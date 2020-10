La Cartes aux Trésors : Depuis le coronavirus, le programme a une mission supplémentaire

Ce mercredi 28 octobre est marqué par le grand retour de l'émission phare de France 3, "La Carte aux Trésors", présentée par Cyril Féraud. Pour cette troisième saison, la production a dû revoir tout le tournage puisque ce dernier s'est déroulé en juillet, juste après le déconfinement en France. "La Carte aux Trésors" met en lumière le patrimoine français et permet aux téléspectateurs de découvrir de nouvelles villes de l'Hexagone, dont ils n'avaient même pas connaissance. Autant dire que cette émission permet un joli coup de publicité pour le secteur du tourisme. En revanche, dans ces numéros inédits, Cyril Féraud ne pourra pas se montrer tactile, comme il avait l'habitude de le faire, et a toujours respecté les gestes barrières.

"De la bonne humeur et du partage"

Malgré ces quelques contraintes, il a précisé que l'ambiance de l'émission était toujours la même. Lors d'une interview accordée à 20 Minutes, il a expliqué : "La seule différence pour moi, c’est que ça m’interdit de prendre les candidats dans mes bras, de leur faire un check, de leur taper dans la main pour les féliciter. Mais on a inventé des 'air checks', on a trouvé d’autres solutions pour qu’il y ait quand même de la bonne humeur et du partage."

"Des paysages sublimes"

Par ailleurs, Cyril Féraud a déclaré que "La Carte aux Trésors" avait une mission supplémentaire. En raison de la pandémie de coronavirus, le tourisme connait un déclin important mais l'émission de France 3 pourrait donner envie aux Français de voyager davantage sur le territoire. De manière humble, l'animateur a confié que "Ce serait bien présomptueux de le dire comme ça. Mais tous les offices de tourisme, tous les départements nous ont fait des retours ultra-positifs après la diffusion de l’émission. Le Lot nous a par exemple appelés pour nous dire que l’émission avait eu un impact énorme sur les réservations." Il a par ailleurs ajouté : "Ce Covid empêche beaucoup de gens de voyager à l’étranger donc si 'La Carte aux Trésors' peut aider l’activité touristique du pays et à faire comprendre aux gens qu’il est magnifique et qu’il n’y a pas besoin de faire huit heures d''avion pour voir des paysages sublimes, c’est une fierté." Ce premier numéro de "La Carte aux Trésors" montrera la beauté de la ville de Toulouse et de la région de Haute-Garonne.

Par Solène Sab