La Casa de Papel : comment la Covid-19 a perturbé le tournage de la saison 5

Depuis que "La Casa de Papel" a fait son apparition sur Netflix en 2017, c'est l'événement à chaque nouvelle saison. Raison pour laquelle la cinquième saison, qui sera d'ailleurs la dernière, est très attendue par les fans de la série. Difficile d'attendre pour découvrir la suite des aventures du Professeur et de sa bande. D'autant plus qu'à la fin de la saison 4, un sauvetage in-extremis a été mis en place pour éviter la prison à Lisbonne, la compagne du Professeur. Il faudra donc attendre plusieurs mois avant de connaître comment le Professeur a prévu la suite de son plan pour aider son équipe à s'échapper de la Banque d'Espagne et dissimuler l'or. Bonne nouvelle pour les fans de "La Casa de Papel" : le tournage de la cinquième saison s'est achevé au mois de mai 2021. C'est en tout cas ce qu'a récemment annoncé le compte officiel de "La Casa de Papel" sur Twitter. "Nous avons commencé avec un braquage, nous avons fini avec une famille. C'est la fin du tournage pour la saison 5 de La Casa de Papel. Merci à tous les fans d'avoir pris part à la Résistance. Nous avons hâte de vous montrer comment l'histoire se termine", peut-on lire. Pour ce qui est de la diffusion, il faudra encore patienter jusqu'au 3 septembre 2021.

La saison 5 retardée à cause du confinement

C'est en raison de la pandémie mondiale de la Covid-19 que le tournage a pris autant de retard. Nos confrères de "Télé Loisirs" ont pu s'entretenir avec Álex Pina et Jesús Colmenar, le créateur et le réalisateur de la série. "On était en pleine écriture de la cinquième saison quand l'Espagne s'est retrouvée confinée. Et c'était dur, car le confinement vous fatigue mentalement. Ce n'était pas facile d'écrire à ce moment-là. Je me souviens qu'on avait écrit l'épisode 2 et qu'on l'a abandonné. On s'est parlé à ce moment-là. Ça ne fonctionnait pas, on n'écrivait pas bien. Alors on a décidé de faire un épisode de fin de saison en plein épisode 2. C'était le tremplin qu'il nous fallait pour recommencer à écrire, car on n'avait plus aucun ressort ou d'énergie mentale", explique Álex Pina. Au-delà de la pandémie mondiale, les créateurs de la fiction avaient à coeur de proposer une dernière saison de qualité aux fans. "Sans même parler de la pandémie, le défi qu'on s'était lancé était le suivant : 'On a fait tout ce chemin et maintenant, on va aller encore un peu plus loin'. Et on n'a pas vraiment modifié le scénario. En fait, c'était déjà un gros effort de produire ce qu'on était en train d'écrire, car l'intrigue était dingue. Et par-dessus le marché, venaient se rajouter toutes les difficultés inhérentes à la pandémie : tests PCR, distanciation sociale… Mais avec le soutien de Netflix, on s'est toujours sentis en sécurité pour tourner", confie Jesús Colmenar.

