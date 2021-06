La chanson de l'année : Patrick Fiori s'effondre en larmes dans les coulisses

Ce samedi 5 juin, TF1 diffuse en prime-time l'édition 2021 de "La Chanson de l'année". Au programme : les artistes les plus populaires de France vont défiler sur scène pour proposer un show d'exception aux téléspectateurs. Une soirée dont se réjouit à l'avance Nikos Aliagas, présentateur de "La Chanson de l'année". "Il y a une ambiance de rentrée des classes. Avec tous les artistes, on ne s'était pas vus tous ensemble comme cela depuis les NRJ Music Awards (décembre 2020, ndlr). Même si la pandémie n'est pas finie, on est quand même sur les prémices de la normalité que l'on va finir par retrouver. (...) C'est la famille", confie Nikos Aliagas à nos confrères du "Parisien" qui ont pu assister aux tournages des prestations. Ainsi, Gims, Amir, Indila ou encore Clara Luciani, Patrick Fiori et Florent Pagny seront de la partie.

"Ils ont réussi à me faire pleurer"

D'ailleurs, au cours de cette soirée exceptionnelle, Patrick Fiori a vécu un grand moment d'émotion. Le chanteur révélé par la comédie musicale Notre-Dame de Paris a eu la surprise de découvrir la reprise de Gims, Dadju et Slimane du morceau "Belle". L'émotion était forte à tel point que le coach de "The Voice" a fondu en larmes depuis les coulisses. "Ils ont réussi à me faire pleurer. Cette chanson représente tellement de choses pour moi", admet-il au "Parisien". À l'époque, le titre "Belle" avait fait un véritable carton, se vendant à plus de 2,5 millions d'exemplaires. En 1995, ce succès avait été récompensé par un prix aux Victoires de la Musique.

Par Matilde A.