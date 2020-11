La Ferme Célébrités : Francky Vincent dénonce le montage de l'émission (Exclu vidéo)

En mai 2019, Francky Vincent était l'invité de Mickaël Dos Santos dans "Le Débrief de Non Stop" sur Non Stop People. Il avait profité de son passage dans l'émission pour revenir sur son expérience dans "La Ferme Célébrités en Afrique", saison à laquelle il avait participé en 2010 sur TF1 aux côtés notamment de David Charvet et Mickaël Vendetta. "Ça m'a fait rêver. Je voyais des animaux, je voyais des autruches à 50 centimètres de moi. Des zèbres. Je trouvais ça extraordinaire. J'ai touché du doigt l'authentique Afrique du Sud", disait-il. À ce moment-là, des rumeurs couraient sur un possible retour de l'émission sur les écrans. Il s'était dit prêt à redevenir fermier "avec plaisir".

"Il fallait montrer l'Antillais paresseux..."

Ce jeudi 5 novembre, Jordan de Luxe a reçu Francky Vincent dans son émission "L'instant de Luxe". L'occasion pour lui de revenir sur sa participation à "La Ferme Célébrités", plus précisément sur le montage de l'émission qu'il a pointé du doigt. "Comme je suis Antillais, il fallait montrer l'Antillais un peu paresseux et qui fait la sieste (...) Il y avait des clichés comme ça qui étaient affichés à l'écran", a-t-il balancé.

Et de poursuivre : "On était sur TF1, il fallait faire en sorte que les gens puissent parler de l'émission. Si on veut qu'on parle d'une émission, il faut qu'il y ait un petit peu de sensationnel et il faut qu'il y ait des choses où il y ait des clichés et que ces derniers soient accomplis au sein du programme". Il a conclu en révélant n'en avoir jamais parlé à la production. "Je l'ai laissée faire, c'est clair".

