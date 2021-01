La Ferme Célébrités - Maxime : cette belle somme qu'il a touchée pour l'émission (Exclu vidéo)

Le 28 septembre dernier, Evelyne Thomas a débarqué sur Non Stop People aux commandes d'une toute nouvelle émission dans laquelle elle reçoit une personnalité pour échanger avec elle sur sa vie aussi bien professionnelle que personnelle. Depuis son arrivée sur la chaîne, elle a recueilli les confidences de Vincent Mc Doom, Danièle Evenou, Clara Morgane, Guy Carlier, Babette de Rozières ou encore celles de Julie Zenatti. Cette dernière a révélé pourquoi elle aurait pu être écartée du spectale "Notre-Dame de Paris" dans lequel elle interprétait le rôle de Fleur-de-Lys.

"Je n'arrivais pas à monter sur la scène avec les autres qui me regardent, et ils m'ont gardé quand même. Ils y ont cru. J'aurais pu me faire virer 162 fois, vraiment. Je répétais au sous-sol avec l'assistante du metteur en scène. Je crois que je ne vis pas le truc comme je devrais le vivre. Je n'en parle pas", a-t-elle dit.

"Les gens ne m'attendaient pas là"

Ce jeudi 21 janvier, Evelyne Thomas reçoit Maxime dans son émission diffusée sur Non Stop People. Dans un extrait inédit, l'humoriste revient sur sa participation en avril 2004 à la toute première saison de "La Ferme Célébrités". À l'époque, il avait confié sur la chaîne : "J'ai fait 'La Ferme Célébrités' pour m'amuser, mais j'ai quand même mangé derrière". Qu'a-t-il voulu dire ? "En fait, les gens ne m'attendaient pas là. Gérard Louvin n'était pas au courant, c'était mon producteur. J'étais en fin de contrat (...) Il n'était même pas au courant que je faisais l'émission", précise-t-il face à l'animatrice.

Il explique ensuite les raisons qui l'ont poussé à accepter. "Déjà, refuser 15 000 euros par semaine, je trouve ça un peu vulgaire par rapport à quelqu'un qui gagne le SMIC (...) Tu donnes de l'argent à une association, tu prends 15 000, bon je trouve vulgaire de dire non", dit-il. Et de conclure : "Je n'y suis pas allé vicieux, je n'ai pas été dans le jeu du jeu, je suis allé nature. J'ai ouvert ma bouche et ça ne paie pas".

Par Non Stop People TV