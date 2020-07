La France a un incroyable talent : Karine Le Marchand nouvelle présentatrice, elle réagit

Karine Le Marchand se lance dans un tout nouveau projet. En plus de présenter L’amour est dans le pré depuis 2010, l’animatrice va devenir dès la rentrée prochaine la présentatrice de La France a un incroyable talent. Elle succède ainsi à David Ginola. Si l’ancien footballeur animait seul le programme depuis 2016, des raisons économiques ont eu raison de lui : "Vu le contexte économique, il était devenu hors de prix. D’autant plus que David se déplaçait avec cinq personnes de son staff et demandait à être logé au Bristol", avait glissé un cadre de M6 au Parisien. Et si Alex Goude a proposé la personne de Jérôme Anthony, c’est finalement Karine Le Marchand qui a été choisie par la chaîne.

"Merci de votre confiance"

Face à la nouvelle, Karine Le Marchand a rapidement réagi sur son compte Instagram ce vendredi 10 juillet : "Je suis hyper fière d'avoir été nommée Cheffe d'orchestre de La France a un incroyable tallent ! J'espère être à la hauteur de ces artistes fabuleux, et de ce brillant Jury, dingo et tellement humain. C'est la télé que j'aime, avec du show et du cœur. Merci à tous pour votre confiance". Du côté du jury, les téléspectateurs pourront retrouver Eric Antoine, Hélène Ségara, Sugar Sammy et Mariane James. Un quatuor qui fonctionne très bien en témoigne les bonnes audiences du programme.

Par Alexia Felix