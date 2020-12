La France a un incroyable talent : Le jury ému aux larmes par un candidat

Le dernier épisode de La France a un incroyable talent diffusé ce mardi 8 décembre a offert un moment très émouvant aux téléspectateurs. Lors de cette deuxième demi-finale, un candidat s’est particulièrement fait remarquer : Youcef Mecheri. Ce danseur professionnel spécialisé dans le breakdance a une particularité puisqu’il souffre depuis la naissance d’une maladie le privant de l’usage de ses deux jambes. Malgré ce handicap, Bboy Haiper de son nom de scène a réussi à émouvoir aux larmes les membres du jury à la fin de sa prestation : "Je sais pas quoi dire tellement tu es intense. On sent tout ce combat que tu as mené, toute cette solitude qui t’a fait grandir. Tu grandis, tu grandis très très haut dans le ciel. J’ai une telle fierté qu’un homme comme toi nous donne une leçon de vie. Peut-être que tu t’es demandé ce que tu venais faire sur Terre. Pour moi, t’es plus une petite étoile", a confié Hélène Ségara.

Le danseur Bboy Haiper rejoint la finale

Présent lors de cette deuxième demi-finale comme juré, Issa Doumbia a lui aussi été sous le charme du candidat : "C’est ouf ce que tu es, ce que tu représentes. Un gars qui a toute la force dans ses bras. Tu nous as balancé une émotion tellement folle sans qu’on voit ton visage pendant tout ton show. C’est fou parce que t’arrives à lancer une émotion à travers tes gestes, à travers tes mouvements. Le tableau, il est fou. Le message, savoir tout ça sur toi et avoir une énergie folle comme ça, un talent comme tu es... Mec, je suis désolé". En larmes, Issa Doumbia a alors décidé d’appuyer sur son Golden Buzzer, permettant au danseur d’accéder directement à la finale de l’émission. Bboy Haiper rejoint ainsi les douze autres finalistes de cette saison. La grande finale sera à découvrir le 15 décembre prochain sur M6.

"Tu nous as balancé une émotion tellement forte"

Issa Doumbia, très ému, envoie directement Bboy Haiper en finale de #LFAUIT ! pic.twitter.com/ql37DB74lQ — M6 (@M6) December 8, 2020

