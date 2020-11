La France a un incroyable talent : le ras-le-bol de Marianne James face à certains talents

C'est une nouvelle saison de "La France a un incroyable talent" que les téléspectateurs peuvent suivre chaque mardi sur M6 depuis le 20 octobre dernier. Pour cette édition 2020, la production a misé sur quelques nouveautés. Avec le départ de David Ginola, c'est Karine Le Marchand qui a repris les rênes du programme. Et autant dire que l'animatrice de "L'amour est dans le pré" a bien pris ses marques. Côté jury, rien n'a changé. Sugar Sammy, Eric Antoine, Hélène Ségara et Marianne James ont repris du service pour tenter de trouver LE nouveau talent de cette année 2020.

Deux jours avant le lancement de "La France a un incroyable talent" sur M6, Marianne James avait partagé une photo du jury sur Instagram. En légende, elle avait posté le message suivant : "À cause de l'épidémie, chaque artiste performera sans avoir jamais joué devant un public ! Du coup, c'est un vent de SPONTANÉITÉ, de FRAÎCHEUR qui déboule dans l’émission ! (...) On s’est lâché comme jamais !" disait-elle.

"La sensation de se retrouver pris en otage"

Le tournage de cette nouvelle saison de "La France a un incroyable talent" a eu lieu en août dernier dans un contexte particulier lié à la crise du coronavirus. Cette pandémie a touché différents secteurs, dont le monde du spectacle. Et sur scène, les talents qui se sont présentés face au jury n'ont pas manqué d'évoquer cette situation difficile. Si le jury a fait preuve au départ de compréhension, il a fini par perdre pied, enfin surtout Marianne James, comme l'a raconté Hélène Ségara dans une interview à Télé Star.

"À un moment donné, Marianne James a même poussé un petit coup de gueule car chacun venait expliquer son message en préambule de son numéro et on pouvait avoir la sensation de se retrouver pris en otage. Inversement, une troupe de danse a fait une chorégraphie au sujet du mouvement 'Black Lives Matter' et elle ne l'a affichée qu'à la fin. L'impact a été dix fois plus puissant", a-t-elle expliqué.

