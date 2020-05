La France a un incroyable talent : les vraies raisons du départ de Sophie Edelstein (exclu vidéo)

De 2006 à 2008 puis de 2010 à 2013, l’illusionniste Sophie Edelstein a été membre du jury de l’émission "La France a un incroyable talent" sur M6. L’artiste a par la suite quitté l’aventure pour se consacrer à de nouveaux projets. En effet, depuis 2013, elle vit à Las Vegas où elle propose de grands spectacles d’illusionnisme, produits par Alex Goude qui n’est autre qu’un ancien présentateur de "La France a un incroyable talent". Invité de "L’instant de Luxe" sur Non Stop People, son frère Frédéric Edelstein a dévoilé les vraies raisons de son départ de l’émission. "Sophie a été pendant 7 ou 8 ans jury d’Incroyable talent. J’ai trouvé ça bien qu’elle y participe", indique le dompteur de fauves dans un premier temps.

L’illusionniste jurée pendant 7 ans

"Sophie a décidé de partir, elle expliquera mieux que moi, car elle a fait une répétition pour présenter ses grandes illusions chez Patrick Sébastien, elle est tombée pendant les répétitions et elle s’est abîmée la mâchoire et elle n’avait plus la voix qu’elle avait l’habitude d’avoir", révèle alors l’artiste qui répète que "c’est vraiment à cause de ça" qu’elle a quitté le télé-crochet de M6. Une indiscrétion de la part de Frédéric Edelstein qui espère que sa sœur "ne va pas lui en vouloir". "La France a un incroyable talent" compte comme jury depuis 2018 : Eric Antoine, Hélène Ségara, Marianne James et Sugar Sammy. Quant au présentateur, c’est David Ginola qui est chargé d’animer le show. Malgré des audiences en dents de scie, M6 a décidé de produire une seizième saison l’année prochaine.

Par Ambre L