La France a un incroyable talent : à quand la reprise du tournage ?

Le 25 août dernier, le tournage de la quinzième saison de "La France a un incroyable talent" devait débuter avec Karine Le Marchand aux commandes. Mais finalement, les choses ne se sont pas déroulées comme prévues. En raison d’un cas avéré de Covid-19 au sein de l’équipe, la société de production Fremantle France a décidé de reporter le tournage. "Dans ces conditions, Fremantle France et M6, d’un commun accord, annoncent le report immédiat du tournage qui devait démarrer ce jour (25 août 2020, ndlr). La sécurité du public, des candidats, de notre personnel et de nos animateurs est notre priorité. La production suivra toutes les recommandations médicales requises pour prévoir la reprise des tournages dès que possible", annonçait la production dans un communiqué. Un coup dur pour Karine Le Marchand qui a également vu l’enregistrement de sa nouvelle émission sur RTL reporté à cause d'un autre cas de Covid-19.

"Un salarié irremplaçable" atteint du Covid-19

Selon "Le Parisien", le membre de l’équipe de "La France a un incroyable talent" atteint du Covid-19 ne serait autre qu’un membre du jury composé de Marianne James, Eric Antoine, Hélène Ségara et Sugar Sammy. "Un salarié irremplaçable", comme le souligne le quotidien, qui est désormais guéri. Le tournage va donc reprendre le samedi 12 septembre, comme l’ont annoncé nos confrères du "Parisien". "FremantleMedia a calé quatre nouvelles journées de tournage au théâtre André-Malraux de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), que la production doit impérativement quitter le vendredi 18 septembre, pour que l'établissement prépare le lancement de sa saison", révèle encore le quotidien.

Par Matilde A.