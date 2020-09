La Garçonne : la nouvelle saga de France 2 ne séduit pas les téléspectateurs

France 2 jouait gros ce lundi 31 août. La chaîne diffusait sa nouvelle création, "La Garçonne" avec en vedette Laura Smet qui sera bientôt maman. Cette mini-série de six épisodes de 52 minutes était vivement attendue par les téléspectateurs. Et pour cause, elle était plutôt ambitieuse. "La Garçonne" est l'adapation du livre de Victor Marguerite qui a fait scandale en 1921 parce qu'il retraçait l'histoire d'une jeune fille qui se déguise en garçon afin d'exercer un métier totalement masculin à l'époque, celui de policier. Un double rôle que Laura Smet a pris beaucoup de plaisir à incarner comme elle l'a confié à Télé-Loisirs : "J’avais très envie de me transformer, d’être vraiment quelqu’un d’autre. C’était un challenge car c’est quelque chose qu’on ne connaît pas, qu’on ne maîtrise pas" a-t-elle déclaré à nos confrères, "J’ai travaillé la gestuelle pendant un mois avec un professeur de danse. Il m’a appris la posture basique d’un homme : tout se passe au niveau du sexe et du bassin, les bras ne bougent pas vraiment. Il y’a quelque chose d’assez primaire".

un premier épisode décevant

Les téléspectateurs ont donc découvert le résultat des nombreux mois de travail de Laura Smet, en guerre avec Laeticia Hallyday. Malheureusement la mini-série n'a pas réussi à convaincre les internautes. Ces derniers ont fait part de leur déception sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, on a pu lire des commentaires tels que : "Je ne sais pas ce qui est visé avec cette pseudo série, mais excepté les prix de : décor nul, dialogue insipide et hors contexte parfois, premier rôle d'un amateurisme sans nom, ah si, c'est Smet le nom. Rien qui relève le niveau pour sauver La Garçonne", ou encore "bon j'accroche pas du tout j'arrive pas à entrer dans l'histoire. Faut dire que la série l'amie prodigieuse était tellement génial niveau acteur, décor, histoire que là le niveau est faible pour moi".

« Viré » « dans la merde » « bouffer » « défoncer » « morfler » « putain » « merde » « conne » pas sûr sûr que ces mots étaient employés en 1919 #LaGarçonne @France2tv #anachronisme et tout ca ds les 10 premières minutes pic.twitter.com/t2c5yPwD4Y — Pierre-Yves Binctin (@peewai70) August 31, 2020

Le perso de Laura Smet vient de résumer ce que je pense de la série : « Nan mais c’est pas possible, ça tient pas debout ! ». Dommage, j’avais envie d’y croire. #LaGarçonne — Marion Olité (@marionolite) August 31, 2020

#LaGarçonne J’ai lâché l’affaire : en partie à cause des dialogues indigents. Laura Smet est omniprésente et arrive malgré tout à tirer son épingle du jeu, peut-être parce qu’on est un peu hypnotisé par sa ressemblance avec son père. Dommage car la reconstitution était soignée. — mamiza (@mamiza1) August 31, 2020

Par J.F.