La Grande Darka : Julien Lepers tacle violemment la présidente de France Télévisions

Julien Lepers a poussé un gros coup de gueule ce samedi 11 janvier sur le plateau de "La Grande Darka", présentée par Cyril Hanouna sur C8. Depuis l'arrivée de Delphine Ernotte à la tête de France Télévisions, il y a eu beaucoup de changements et la présidente s'est fait quelques ennemis dont notamment Julien Lepers. Afin de rajeunir l'antenne, Delphine Ernotte a fait ses adieux à quelques visages phares des chaînes publiques... L'animateur phare de France 3 avait donc été renvoyé de l'émission "Questions pour un champion" en 2016 mais également de la chaîne... C'est Samuel Etienne, qui a pris sa place et l'invité de Cyril Hanouna a encore du mal à digérer cette situation. Julien Lepers - de son vrai nom Ronan Gerval Lepers - a violemment taclé la femme responsable de son départ dans "La Grande Darka".

de la rancœur

Pendant son émission, Cyril Hanouna a proposé un petit jeu à Julien Lepers, qui avait été agressé en sortant de "Touche pas à mon poste". Il devait commenter les photos de quelques visages de la télévision... Bien évidemment, un cliché de Delphine Ernotte s'est affiché sur les écrans et Julien Lepers n'a pas caché sa colère. Après réflexion, il a balancé : "Alors fléchette... parce que je ne suis pas le seul. Est-ce que tu as eu l'idée de lister tous ceux qu'elle a jetés ? Pujadas, Leymergie, Sébastien, Lepers, Gérard Holtz, Tex, Georges Pernoud de Thalassa... Et que des mecs ! Avec ces mecs-là, on pourrait faire une chaîne de télévision magnifique.". Plus de trois ans après son renvoi, l'animateur est loin de porter la présidente de France Télévisions dans son cœur.

Par Solène Sab