La Grosse Rigolade : Liane Foly imite à la perfection cette femme politique

Cyril Hanouna étrennait ce vendredi 10 décembre sa nouvelle émission "La Grosse Rigolade". Le concept ? Enchaîner les blagues et faire rire les téléspectateurs. L’idée lui est venue en décembre dernier lorsque Michel Boujenah est venu sur le plateau de "La Grande Darka". "On a fait des blagues toute la soirée et c'est vrai qu'on s'est dit pourquoi ne pas faire une émission avec des invités et qui vont raconter des blagues", se remémore l’animateur de C8. Chose promise, chose due. Ce vendredi, Gad Elmaleh, Chantal Ladesou, Philippe Lachau, Tarek Boudali sont attendus ainsi que Liane Foly, Philippe Lellouche et Laurent Baffie se sont prêtés au jeu. Et Liane Foly a excellé lors de la battle d’imitations.

Ségolène Royal était présente par la voix

Durant l’émission, les invités devaient s’affronter dans des joutes verbales. Outre les blagues, les téléspectateurs ont eu droit à une battle d’imitations. Cyril Hanouna annonce alors Ségolène Royal. Liane Foly tout sourire se met alors à imiter l’actuelle Ambassadrice chargée de la négociation internationale pour les pôles arctique et antarctique et c’est bluffant ! "Bonsoir, je suis très heureuse d’être avec vous ce soir, spécialement vous, qui abrutissez les enfants, les adultes. C’est un abêtissement sans fin et on vous aime pour ça", entame la chanteuse. Cyril Hanouna ne peut retenir un fou rire pendant qu’un des invité s’exclame "ah ouais", devant la prestation de Liane Foly. Mais elle ne s’arrête pas en si bon chemin. "Et oui, vos émissions sont colorées, avec des invités merveilleux, mais on parle pas assez de cul et ça c’est pas bon !", conclut l’imitatrice. Evidemment, il n’en fallait pas plus à Laurent Baffie pour enchaîner sur une blague salace. On retiendra la performance bluffante de Liane Foly, une Ségolène Royal plus vrai que nature. !

Par Mélanie C.