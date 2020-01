La Grosse Rigolade : Philippe Lacheau se moque des manies de Cyril Hanouna

Pour commencer le week-end, il n’y a pas mieux que de rigoler un peu. C’est ce que c’est dit Cyril Hanouna au moment de créer son nouveau rendez-vous télévisuel : La Grosse Rigolade. Vendredi 10 janvier, les invités ont raconté leurs meilleures blagues et se sont affrontés dans une battle d’imitation mémorable. Alors que Liane Foly remportait tous les suffrages en prenant la voix plus vraie que nature de Ségolène Royal, Philippe Lellouche chantait comme Patrick Bruel. Mais le meilleur restait à venir avec l’acteur et réalisateur Philippe Lacheau. Ce dernier s’est gentiment moqué de son hôte d’un soir.

Quand Nicolas Sarkozy rencontre Cyril Hanouna

Qu’ont en commun Cyril Hanouna et Nicolas Sarkozy ? Des cheveux bruns certes, mais surtout des tics explique Philippe Lacheau. L’acteur s’invite derrière le pupitre du présentateur et commence à imiter des tics nerveux à base de mouvements d’épaule comme sait en effet si bien le faire l’ex-président de la République. Puis il se plie en deux et se met à rire exactement de la même manière que l’animateur de C8 qui reste en retrait. Si jamais Cyril Hanouna tombe malade, on a trouvé son remplaçant ! Philippe Lacheau sera juste parfait !

Côté audience, le public était au rendez-vous de ce premier numéro. 901 000 téléspectateurs ont regardé la première partie de La Grosse Rigolade. La seconde partie a réuni 835 000 téléspectateurs. L’émission était diffusée en prime-time sur C8, juste après TPMP ouvert à tous présenté par Benjamin Castaldi. La Grosse Rigolade se veut un mix de La grosse émission de Dominique Faruggia et de la Grande Darka.

Par Mélanie C.