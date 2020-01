La Grosse Rigolade : tout ce qu'il faut savoir sur la nouvelle émission de Cyril Hanouna

Cyril Hanouna fourmille encore et toujours de projets télévisuels ! S'il cartonne depuis plusieurs années avec "Touche Pas à Mon Poste", le trublion de C8 n'a pas fini de surprendre les téléspectateurs. Déjà à la fin de l'année 2018, l'animateur endossait un rôle beaucoup plus sérieux que celui qu'on lui connait, en lançant une émission de débats "Balance Ton Post". Depuis la fin de l'été, Cyril Hanouna assure également le show tous les samedi soir sur C8 avec son émission hebdomadaire "La Grande Darka". Et comme il ne s'arrête jamais, en décembre dernier, l'animateur annonçait que la venue de Michel Boujenah sur le plateau de "La Grande Darka" lui avait inspiré un tout nouveau concept : "On a cartonné (...) On a fait des blagues toute la soirée et c'est vrai qu'on s'est dit pourquoi ne pas faire une émission avec des invités et qui vont raconter des blagues." Ce qui donne ainsi naissance à "La Gosse Rigolade".

Un nouveau show et des invités prestigieux

Un tout nouveau programme qui sera diffusé pour la première fois ce vendredi 10 janvier à 20h45 sur C8. Une émission inspirée de "La Grosse Emission", illustre show de la chaîne Comédie ! présenté à l'époque par Dominique Farrugia. Et pour la grande première, Cyril Hanouna s'est offert un casting cinq étoiles. Le 4 janvier dernier, c'est sur Twitter que l'animateur a dévoilé la liste de ses invités ce vendredi 10 janvier : Gad Elmaleh, Chantal Ladesou, Philippe Lachau, Tarek Boudali sont attendus ainsi que Liane Foly, Philippe Lellouche et Laurent Baffie. La ligne de direction de cette nouvelle émission : beaucoup de vannes et de rires avec, vous l'aurez compris, des grands noms de la scène française !

Par Sarah M