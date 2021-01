La Promesse : cette scène que Sofia Essaïdi a eu bien du mal à tourner

En 2003 durant la troisième saison de la Star Academy, la France faisait la connaissance de Sofia Essaïdi, une talentueuse candidate de 19 ans. Près de 20 ans plus tard après sa défaite aux portes de la finale, la jolie brune sort d'une jolie carrière dans la chanson... et crève l'écran dans une série diffusée en prime time sur TF1. Voilà en effet trois semaines que la bombe de 36 ans est à l'affiche de la mini-série "La Promesse" dans laquelle elle tient le rôle principal, celui de Sarah Castaing, une enquêtrice chargée de mener l'enquête sur une sordide affaire de disparition d'enfants.



"Pour Sarah [son personnage dans La Promesse, ndlr], j’ai puisé en moi. Elle n’arrive pas à vivre son présent à cause de son passé et devrait entamer cette introspection même si elle ne le sait pas. On a travaillé deux mois sur ses émotions" a confié la comédienne dans une interview accordée au Parisien.

Une scène difficile à tourner

Sofia Essaïdi révèle également qu'elle a dû prendre sur elle au moment de tourner une scène dans laquelle son personnage était confronté à la mort de son papa. Une scène qui faisait alors écho à sa propre vie... "La scène sur la tombe du père de Sarah a été extrêmement intense car j’étais moi-même en train de vivre un deuil lourd dont je n’étais pas guérie. Ce fut une vraie épreuve" explique Sofia Essaïdi.

Si elle ne précise pas l'identité de la personne à qui elle a dû faire ses adieux, elle assure néanmoins que ce triste point commun a motivé son choix de participer à la série : "Ça m’a beaucoup touchée, ça a fait vibrer des choses très intimes et très intéressantes" a-t-elle déclaré durant son passage dans "Quotidien" le 13 janvier dernier. "On a tous des blessures, des petites choses qui nous empêchent d’être complètement nous-mêmes et complètement libres. Après on a plusieurs choix. On peut refouler, mettre ça de côté et vivre avec un grand sourire, comme si tout allait bien. Ce qu’elle fait. Ou on peut affronter tout ça, on peut travailler sur ça pour se rapprocher un peu plus de soi-même à chaque fois et se libérer intérieurement" a-t-elle ajouté.

Par E.S.