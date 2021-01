La Promesse : la série de TF1 accusée de grossophobie par les internautes

La mini-série "La Promesse" diffusée sur TF1 a confirmé son succès après son lancement, ce jeudi 14 janvier. Les épisodes 3 et 4 de cette fiction portée par Sofia Essaïdi et Olivier Marchal, ont réuni 6 934 000 téléspectateurs en moyenne selon Médiamétrie. Une belle audience qui a placé la Une en première position devant ses concurrents. Dans cette nouvelle série, Sofia Essaïdi incarne l’enquêtrice Sarah Castaing qui va être conduite sur une affaire similaire à celle menée par le capitaine Pierre Castaingson, interprété par Olivier Lemarchal. Au casting, les téléspectateurs retrouvent aussi Lorànt Deutsch dans le rôle du lieutenant Jérôme Sambuc et l'actrice Juliette Katz, connue pour sa chaîne YouTube "Coucou les girls", dans le rôle d'Anaïs Delaire.

Une remarque qui ne passe pas

Si la série a bien été accueillie, une polémique a néanmoins éclaté à cause d'une remarque jugée grossophobe envers le personnage interprété par Juliette Katz. Sur Twitter, plusieurs internautes se sont insurgés : "Sympa le message que vous faites passer TF1 dans La promesse : 'Le temps l’a pas arrangée, tu l’aurais vue à 15 ans, une bombe'. Donc si on grossit 10 ans plus tard, on est plus canon ?", "Merci La promesse pour ce petit moment de grossophobie ordinaire". Alors que l'actrice qui a aussi été mannequin grande taille, prône l’acceptation de soi et s'engage contre la grossophobie, certains ont déploré son rôle : "Elle avait reçu le scénario Coucou les girls ? C’est bien la peine de lutter contre la grossophobie pour finalement lui servir entrée, plat, fromage et dessert sur la première chaîne française. Pu**** le seum est immense là".

''le temps la pas arrange tu l'aurais vu a 15 ans une bombe'' donc si on grossit 10 ans plus tard on est plus canon ? — em (@modedevieavecem) January 14, 2021

Mercipour ce petit moment de grossophobie ordinaire. — Chameau Sauvage (@Chapi_chipo) January 14, 2021

Putain belle scène de grossophobie dans la série sur ! Ca m'énerve ! — Myrtille Taff (@MyrtilleTaff) January 14, 2021

Par Marie Merlet