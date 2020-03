La Quotidienne bientôt sur France 2 ou France 3 ? Thomas Isle répond (exclu vidéo)

Depuis 2013, "La Quotidienne" fait le bonheur des téléspectateurs de France 5. Chaque jour, Maya Lauqué et Thomas Isle propose une autre manière de consommer via des chroniques et des sujets. L’émission connaît un succès d’audience malgré une forte concurrence des jeux de TF1 et de France 2 (l’émission est présentée en direct à 11h45). Alors que de gros changements sont à prévoir au sein de France Télévisions, avec notamment la suppression de France O et de France 4, quel est l'avenir de l’émission ? "Il est question que l’on change de chaînes à la rentrée prochaine. Ils vont certainement mettre des dessins animés à la place de 'La Quotidienne'. Donc on va migrer sur une autre chaîne parce que France Télévisions est attachée à 'La Quotidienne'. C’est une émission qui a du potentiel. Ils veulent nous mettre soit sur France 2 soit sur France 3", explique Thomas Isle.

Un nouveau défi à relever

"C’est un challenge parce que ce n’est pas les mêmes parts de marchés qui sont demandés. Quand vous faites 4% de marché sur France 5, c’est très bien. Quand vous faites 4% sur France 2 ou France 3, ça ne va pas le faire du tout. Il va falloir rassembler encore plus", continue le journaliste. A noter qu’en raison de l’épidémie de coronavirus, les directs sont suspendus pour plusieurs semaines. "Suite à la crise sanitaire mondiale du covid-19, l’équipe de 'La Quotidienne' vous annonce que les émissions en direct ne seront pas assurées pendant quelques semaines. Nous avions, ces derniers jours, enregistré des émissions inédites dans les conditions du direct. France 5 diffusera ces émissions inédites à compter du lundi 16 mars", peut-on lire sur les réseaux sociaux de l’émission.

Par Ambre L