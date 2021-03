La Traque : pourquoi Selim Fourniret s’oppose à la diffusion du téléfilm sur TF1 (Vidéo)

Le téléfilm La Traque, diffusé sur TF1 ce lundi 15 mars, raconte l'arrestation de Michel Fourniret en 2003 et retrace l'enquête sur son parcours criminel. Il s'agit d'une adaptation du livre "La mésange et l'ogresse. Dans la tête de Monique Fourniret" de Harold Cobert, publié en 2016. Au cœur de la polémique, le téléfilm a été dénoncé par le fils du meurtrier qui s'oppose à sa diffusion. Sur Twitter, Selim Fourniret a assuré : "Dans ma fratrie, la tension est palpable. Cette histoire ravive inutilement nos traumatismes". Le fils du tueur en série qui n'a pas vu le film et dit s’être fait raconter l’histoire par "une journaliste belge", affirme-t-il au Figaro, estime que l’histoire met en avant "les affabulations de Monique Olivier".

"On se demande l'intérêt du personnage du fils"

Invité de Jean-Marc Morandini ce lundi 15 mars, l’avocat de Selim Fourniret a expliqué pourquoi ce dernier est en colère contre ce téléfilm, tout comme des familles de victimes. "Il a pas eu d'enfance. Il a toujours été catalogué comme le fils d'un monstre. Aujourd’hui, avec la diffusion de ce téléfilm, avec la mise en scène de ce personnage, vient raviver tout ça, ouvre la voie à la curiosité malsaine", a assuré Maître Karim Laouafi. Interrogé sur la récente médiatisation du fils de Michel Fourniret qui s'était rendu sur le plateau de TPMP alors qu'il n'avait pas fait parler de lui avant, son avocat a défendu : "Il choisit de s'exposer. La vie privée repose sur le consentement et si Selim Fourniret ne veut pas être dans un film consacré à ses parents, c'est son droit le plus élémentaire". "Ce téléfilm là, on se demande l'intérêt du personnage du fils, puisqu'il disparaît au bout de quelques minutes. Et on se demande même ce qu'il est devenu. (...) Ils auraient pu l'évacuer", a poursuivi l'avocat en indiquant que "sur ce qui est des atteintes au droit à la vie privée, les juridictions judiciaires seront saisies".

Par Marie Merlet