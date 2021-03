La Traque sur TF1 : furieux, Selim, le fils de Michel Fourniret pousse un coup de gueule

À quelques heures de la diffusion du film "La Traque", Selim - le fils de Michel Fourniret et Monique Olivier - dénonce encore une fois le travail du réalisateur Yves Rénier : "Cette vulgaire campagne de propagande suscite de vives tensions au sein du peu de famille qu’il me reste […] Cette histoire ravive inutilement nos traumatismes, d’autant plus que d’après une journaliste belge, cette fiction accrédite les affabulations de Monique Olivier, fabriquées de toutes pièces sur les conseils de son avocat", avance-t-il dans un message posté le 13 mars dernier sur sa page Twitter.

Le téléfilm "La Traque" - diffusé ce lundi 15 mars 2021 - est en effet adapté du livre "La mésange et l’ogresse" de Harold Cobert, paru aux éditions Plon en 2016. Il retrace le travail de deux enquêteurs campés par François-Xavier Demaison et Mélanie Bernier pour démasquer le couple Fourniret au début des années 2000. Selim Fourniret déplore notamment le fait que dans le film, André Michaux, le second mari de Monique Olivier, est dépeint comme un homme violent : "TF1 insulte l’homme qui m’a sauvé du suicide, l’homme qui m’a sauvé la vie, c’est une honte", dit-il. Et de poursuivre : "Quand Michel Fourniret et Monique Olivier étaient en prison, c’est André Michaux qui m’a recueilli sous son toit, offert des vêtements, et donné à manger […] Aujourd’hui, mon beau-père, ce héros, va se voir insulter à une heure de grande écoute par la première chaîne d’Europe".

La production se défend

Franck Calderon, le producteur de "La Traque" sur TF1, a réagi à la polémique via Le Parisien : "On a été contactés par l’avocat de certaines familles de victimes dès le début de l’écriture. Il nous demandait d’être vigilants au fait de ne pas les blesser en mettant en scène l’horreur. On ne montre aucune scène de crime, aucune souffrance. L’idée, c’était d’héroïser les policiers et surtout pas Michel Fourniret ou sa femme", a-t-il dit. Et de poursuivre : "Michel Fourniret et Monique Olivier sont connus du public depuis leur arrestation et ils ont été condamnés pour leurs crimes. On ne met pas des personnes inconnues sur le devant de la scène".

