La Traque - Yves Rénier : son téléfilm sur Michel Fourniret très critiqué, il se défend (Exclu vidéo)

C'est une polémique qui n'en finit pas de faire la Une des médias. Le 15 mars prochain, TF1 diffusera le téléfilm évènement "La Traque" qui porte sur l'affaire Michel Fourniret. Adapté du livre "La mésange et l'ogresse" de Harold Cobert, le téléfilm retrace le travail de deux enquêteurs interprétés par François-Xavier Demaison et Mélanie Benier. Leur mission : démasquer le couple Fourniret au début des années 2000.

Avant même sa diffusion sur les écrans, cette fiction s'attire les critiques, à commencer par Selim Fourniret, le fils de Michel Fourniret et Monique Olivier. En novembre 2020, ce dernier avait mis TF1 "en demeure" de cesser le tournage de "La Traque", accusant la chaîne de vouloir "brouiller sciemment la ligne entre fiction et réalité" en reprenant les lignes du roman "100% fictionnel" de Harold Colbert, "La Mésange et l'Ogresse". Un coup de gueule qui n'avait rien donné, le tournage du téléfilm ayant continué. Invité le 26 février dans "Touche pas à mon poste", Selim Fourniret a lancé un nouvel appel aux dirigeants de TF1. "Il faut qu'ils se mettent dans la peau des familles, qu'ils s'imaginent ! Il faudrait qu'ils comprennent ce que ça peut faire. Quand j'ai vu ça, j'étais énervé", a-t-il lâché.

Un mystérieux "chantage" dévoilé

Ce lundi 1er mars, Jordan de Luxe a reçu Yves Rénier dans son émission "L'instant de Luxe" diffusée sur Non Stop People. L'acteur de 78 ans est le réalisateur de "La Traque", le téléfilm polémique sur l'affaire Michel Fourniret. Face au présentateur, il a accepté de répondre aux critiques, pointant du doigt le "coach" de Selim Fourniret, dont il n'a pas dévoilé l'identité.

"Ces critiques ont été initiées par le mec qui coache le petit Selim, le fils de Michel Fourniret, en disant qu'on ne respectait pas sa volonté que ci, que ça. Il faut quand même préciser qu'à un moment donné, le mec qui coache Selim, il nous a demandés de racheter les droits de ce livre pour pouvoir tourner. Un p***** de chantage bizarre quoi. J'ai dit : 'Il n'est pas question qu'on lui rachète ses droits'. On ne s'inspire pas du bouquin de Selim (NDLR, "Le fils de l'ogre"). On s'est pleinement inspiré du livre 'La mésange et l'Ogresse'. Ce sont des faits qui ont été relatés par le flic qui s'est occupé du dossier Fourniret", a-t-il dit. Et de lâcher à l'attention de ce mystérieux coach : "Va te faire voir !"

Par Non Stop People TV