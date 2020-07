Laeticia Hallyday : Abandonnée par Eddy Mitchell, elle règle ses comptes

Depuis la mort de Johnny Hallyday en décembre 2017, une sombre affaire d'héritage divise le clan du rockeur. D'un côté Laeticia et ses deux filles Jade et Joy. De l'autre, les deux grands enfants du Taulier, Laura Smet et David Hallyday. Après des années de bataille judiciaire, un accord a été trouvé vendredi 3 juillet : "Laeticia a émis le souhait de parvenir à une entente avec les aînés de son mari. Il en va de la paix réclamée par le deuil, comme de la sérénité qui doit habiter chaque famille. Un accord définitif a ainsi été trouvé avec Laura Smet, qui a saisi la main tendue par Laeticia Hallyday" révélait l'avocat de la veuve du rockeur. Mais il semblerait que cet accord n'ait pas effacé les rancoeurs du passé.

"c'est encore un abandon"

Laeticia Hallyday a accordé un long entretien à nos confrères de Paris Match. Après être revenue sur l'accord trouvé, elle s'est confiée sur les terribles conséquences de cette histoire. En effet, certains de ses proches lui ont tourné le dos, prenant parti pour Laura Smet et David Hallyday. C'est le cas notamment d'Eddy Mitchell. Ami proche du couple, le crooner a été très critique envers les dernières volontés de Johnny Hallyday et n'a pas compris comment il a pu écarter de son héritage Laura Smet et David Hallyday. "J'ai trouvé ça dur. Johnny n'est plus là pour répondre, un ami devrait respecter cela" a confié Laeticia Hallyday. "Maintenant je suis triste de ne plus avoir de ses nouvelles, c'est encore un abandon. Eddy faisait partie de notre vie, il était comme un tonton pour mes filles, c'est son choix".

Par J.F.