Laeticia Hallyday : Bernard Montiel règle ses comptes dans TPMP

Laeticia Hallyday est de retour en France. Depuis quelques jours, la veuve de Johnny Hallyday a posé ses valises à Paris avec ses deux filles, Jade et Joy. L’occasion pour Laeticia Hallyday de faire une apparition médiatique très remarquée. Ce dimanche 18 octobre 2020, Laeticia Hallyday était l’invitée du "Portrait de la semaine" de "Sept à Huit" sur TF1. Confidences sur sa vie amoureuse avec Pascal Balland, sa reconstruction après la mort de Johnny Hallyday survenue il y a presque trois ans… Laeticia Hallyday a répondu sans filtre aux questions d’Audrey Crespo-Mara. Son intervention sur TF1 n’a visiblement pas convaincu Bernard Montiel, ancien proche du Taulier.

"Je ne marche pas dans sa combine"

Dans "Touche pas à mon poste" ce lundi 19 octobre, le chroniqueur de Cyril Hanouna n’y a pas été avec le dos de la cuillère en évoquant l’interview de Laeticia Hallyday. "Je vais lui décerner le César de la meilleure actrice. C’était extrêmement émouvant si on se laisse piéger. J’étais très choqué de ce discours-là… elle est venue pour faire la promotion de ce coffret qui sort vendredi prochain. Elle ne veut plus venir en France puisqu’elle n’en a rien à foutre de la France maintenant !", déclare Bernard Montiel, très remonté contre la veuve de Johnny Hallyday. Il poursuit : "Quand elle dit je vais avoir du mal à toucher un autre homme bon… Aussi quand elle dit je vais continuer à faire vivre Johnny dans le cœur, oui comme ça, elle pourra continuer à aller chez Chanel et dans les grands restaurants. Je ne marche pas dans sa combine, elle est lamentable cette combine". Voilà qui est dit !

Par Matilde A.