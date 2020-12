Laeticia Hallyday : ce lieu symbolique où elle va passer les fêtes avec Jalil Lespert

Depuis le début du mois, Laeticia Hallyday est à Saint-Barthélémy. Comme chaque année depuis trois ans, la jolie blonde de 45 ans organise une joyeuse veillée musicale sur la tombe de Johnny Hallyday, pour les commémorations liées à l'anniversaire de sa mort. Entourée de ses filles Jade et Joy et ses amis proches, la veuve a cette année pu compter sur le soutien de son nouveau chéri, Jalil Lespert. Voilà en effet deux semaines que les deux tourtereaux passent d'idylliques vacances sur l'île ensoleillée. Au menu : soleil, bronzage, virées en bateau, déclarations d'amour, photos souvenirs et moments privilégiés.



Si l'ex de Sonia Rolland a marqué des points en acceptant de se rendre sur la tombe de Johnny Hallyday, il a aussi réussi haut la main, l'épreuve de la rencontre avec les célèbres amies de Laeticia Hallyday qui l'ont rapidement adopté.

Laeticia Hallyday change ses plans pour Noël

Après son séjour à Saint-Barthélémy, Laeticia Hallyday avait prévu de se rendre à Los Angeles pour fêter Noël dans leur maison californienne. Peut-être la dernière célébration dans cette somptueuse villa puisque la veuve de 45 ans l'a mise en vente il y a quelques mois... Tout porte cependant à croire que la mère de famille a changé ses plans. Nos confrères de Closer annoncent ce jeudi 17 décembre 2020 que Laeticia Hallyday, face à la situation sanitaire actuelle aux Etats-Unis, a préféré misé sur la France pour passer les fêtes de fin d'année.



Contre toute attente, elle a décidé d'investir la maison de Marnes-la-Coquette, demeure où Johnny Hallyday a vécu ses dernières heures avant de s'éteindre. Closer affirme que Laeticia et ses filles quitteront Saint-Barth le 20 décembre prochain pour mettre le cap sur la France pour plusieurs jours ou quelques semaines. Bien entendu, Jalil Lespert qui a été invité à passer le confinement dans cette maison, sera de la partie.

Par E.S.