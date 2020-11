Laeticia Hallyday : ce qu’elle pense vraiment de toutes les critiques sur elle

Depuis la mort de Johnny Hallyday, Laeticia Hallyday est la femme la femme la plus critiquée de France. De ses tenues à ses voyages en passant par sa querelle avec ses beaux-enfants... tous ses faits et gestes sont scrutés, analysés et vivement ponités du doigt - notamment par les fans du Taulier.

Alors qu’elle semble avoir trouvé un terrain d’entente avec David Hallyday et Laura Smet sur la répartition de l’héritage du rockeur, c’est désormais sa vie amoureuse qui fait parler. Jugée pour avoir trouvé l’amour dans les bras de Pascal Balland près d’un an après la mort de Johnny Hallyday, désormais un elle file le parfait amour avec l’acteur français Jalil Lespert. Sous les feux des projecteurs depuis son mariage avec son premier époux, Laeticia Hallyday semble habituée aux nombreuses critiques sur son mode de vie. Accusée d’être vénale, voire carrément manipulatrice la maman de Jade et Joy est résignée.

"Laeticia avait passé sa vie à faire semblant"

Dans le livre "Laeticia H. - Au coeur du clan Hallyday" (éd. Michel Lafon), Laurence Favalelli, son ancien agent s'est confiée sur l’attitude de la fille d’André Boudou face à toutes les rumeurs à son sujet. C’est avec lucidité, qu’elle lui aurait répondu : "Depuis le temps, si je devais ne plus parler à tous les gens qui pensent du mal ou disent du mal de moi, alors il n’y aurait plus personne". "Laeticia avait passé sa vie à lutter contre son image. À faire semblant, dans un monde où rien n’est gratuit, pas même l’amitié. Pour se faire aimer, pour réussir sa vie. Pour exister à côté de Johnny, simplement exister. Laeticia, un destin à tout prix", a-t-elle tenté d'analyser.

Invitée sur le plateau de "C à vous" en octobre dernier pour faire la promotion du coffret "Son rêve américain", Laeticia Hallyday a déclaré "comprendre la curiosité des gens, les affabulations". "C’est notre vie. Ça a toujours suscité ça la vie de Johnny… Des gens que je ne connais pas, qui ne font pas partie de notre vie.. Ça a toujours été ça depuis qu’il est parti". Estimant qu’il y a "beaucoup de lâcheté dans tout ça", elle dit accepter la situation "parce que c’est sa vie qui a suscité ça. Moi, je n’ai pas épousé un homme ordinaire. Son destin n’est pas ordinaire donc j’accepte, j’apprends et je grandis aussi des épreuves".

Par C.F.