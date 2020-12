Laeticia Hallyday : cette jolie preuve d'amour de Jalil Lespert à Saint-Barth

Quelques semaines après sa rupture avec Pascal Balland, Laeticia Hallyday rayonne à nouveau au bras de Jalil Lespert. Depuis le mois d'octobre, la mère de famille de 45 ans file en effet le parfait amour avec l'acteur et réalisateur, également connu pour être l'ex de Sonia Rolland. Depuis leur rencontre à Paris pour discuter d'un projet de biopic sur Johnny Hallyday, Jalil Lespert et Laeticia Hallyday ne se quittent plus. Quelques semaines après le début de leur idylle, la jolie blonde n'hésitait pas à suivre son chéri en Italie où il finalisait le tournage d'un film. L'occasion pour eux de s'offrir une virée romantique à Rome.



Les amoureux sont ensuite rentrés en France et ont passé plusieurs semaines dans le Gers... avant de poursuivre leur confinement à Marnes-la-Coquette, dans la demeure où Johnny Hallyday s'est éteint il y a trois ans. S'ils ont passé déjà le cap des présentations à leurs enfants respectifs, Jalil et Laeticia ont également, selon les informations de Bernard Montiel, été jusqu'à se témoigner leur amour avec un tatouage commun.

Jalil Lespert s'affiche sur la tombe de Johnny Hallyday

Et si Pascal Balland semblait accepter l'omniprésence de Johnny Hallyday dans la vie de Laeticia Hallyday, tout porte à croire que Jalil Lespert soit lui aussi très compréhensif. Ce samedi 5 décembre 2020, Laeticia Hallyday se trouvait bien évidemment sur l'île de Saint-Barthélémy pour les commémorations du troisième anniversaire de la mort du rockeur. Comme chaque année, la veuve de 45 ans organisait une veillée musicale sur la tombe de Johnny Hallyday, située au cimetière de Lorient.

Chanceuse, Laeticia Hallyday a pu compter sur le soutien de tous ses amis proches mais aussi sur celui de son homme qui avait fait le déplacement pour l'épauler. Sur Instagram, Jalil Lespert a en effet publié une photo de la tombe du rockeur, attestant de sa présence à la veillée. Une magnifique preuve d'amour pour Laeticia Hallyday.









