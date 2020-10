Laeticia Hallyday : comment elle s'est reconstruite après la mort de Johnny Hallyday

Il y a bientôt trois ans, Johnny Hallyday décédait. Tous les regards se sont alors tournés vers Laeticia Hallyday. Marié depuis 1996, le couple nageait dans le bonheur. Après le deuil de son mari, la jeune veuve a dû se reconstruire. Et cela n'a évidemment pas été facile. Interrogée dans le "Portrait de la semaine" de "Sept à Huit", Laeticia Hallyday est revenue sur ce deuil, mais également sur la manière dont elle a réussi à aimer de nouveau.

Les débuts ont été difficiles, elle avait "perdu tous ses repères" et elle "ne savait plus comment respirer, comment être debout". Durant cette période, Laeticia Hallyday a pu compter sur le soutien infaillible de ses filles, mais également de son nouveau compagnon, Pascal Balland : "J’ai eu beaucoup de mal au départ. C’est très difficile d’apprendre à aimer. On a l’impression de tromper son mari, on a l’impression qu’on ne pourra pas aimer, qu’on ne sera pas capable d’aimer à nouveau, qu’un autre homme vous touche, que vous puissiez ouvrir votre cœur à un autre homme".

"on est un couple à trois"

Laeticia Hallyday poursuit : "Ça paraît tellement compliqué, c’est vertigineux, parce que le manque reste abyssal. Et puis on a tendance à comparer, alors qu’il ne faut pas le faire". Elle tient également à saluer le courage de Pascal Balland qui accepte la place que Johnny Hallyday occupe : "C'est courageux pour un homme d’être dans ma vie aujourd’hui, car la place de Johnny est encore bien présente. Ce n’est pas facile. On est souvent un couple à trois”.

Au coeur de nombreuses polémiques dues à l'héritage, Laeticia Hallyday qui a reservé une belle surprise aux fans de Johnny Hallyday veut désormais avancer : "Notre famille aspire à beaucoup de paix. Aujourd’hui, il y a une conciliation et tout le monde a besoin de retrouver la paix, de se reconstruire. C’est bien de rester pudique sur ce sujet-là. L’héritage est une affaire réglée".

Par J.F.