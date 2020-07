Laeticia Hallyday en vacances avec Joy, les tendres photos dévoilées

Laeticia Hallyday est très présente sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Ainsi en juin dernier, la veuve de Johnny Hallyday a fait parler d’elle lors de la fête des pères avec son tendre hommage sur Instagram pour son père : "Bonne fête à tous les merveilleux papas et au mien tout particulièrement pour son amour et sa présence qui ont été d’une aide salutaire depuis le départ de mon mari. Merci papa pour cette bienveillance, ce goût de la vérité, ce désir de parler le langage du cœur malgré tout, contre tout, entouré de tant d'amour, de tendresse, de paix, c’est ce qui nous unit et qui nous rassemble. Je t’aime fort Papa et Merci ! Here's to all the great fathers today et à mon étoile qui me manque plus que tout au monde". Et alors que Laeticia Hallyday a fait son retour en France le 19 juin dernier, la compagne de Pascal Balland a décidé de profiter de ses proches en vacances.

De belles vacances dans le sud de la France

Et c’est dans le sud de la France que Laeticia Hallyday s’est rendue pour profiter du soleil. Après un séjour en Italie puis en Grèce, Laeticia Hallyday a décidé de rejoindre sa fille Joy sur Palavas-les-Flots. Dans sa story Instagram, la veuve de Johnny Hallyday a partagé plusieurs clichés de ses retrouvailles avec sa fille de 11 ans. Toutefois, Jade Hallyday n’est pas présente puisque l’adolescente de 15 ans se trouve avec ses amis Tess Rambaldi et Roman Lavoine. Laeticia Hallyday s’est affichée main dans la main avec sa fille : "Un peu de douceur et de poésie. L’étang de Thau de mon enfance. Plaisir ressourçant, les racines, les souvenirs, la mémoire… #La famille, le sud…", a t-elle donc écrit en légende.

Par Alexia Felix