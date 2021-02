Laeticia Hallyday et Jalil Lespert : leur adorable vidéo pour la Saint-Valentin

Après une romance avec le restaurateur Pascal Balland, Laeticia Hallyday est folle d’un autre homme. Depuis octobre dernier, c’est en effet le réalisateur Jalil Lespert qui fait battre son cœur. À plusieurs reprises, la veuve de Johnny Hallyday a démontré son amour sur les réseaux sociaux pour l’ex de Sonia Rolland et ce dernier n’a pas manqué de lui prouver à quel point il est déjà très épris. En décembre 2020, Jalil Lespert a par exemple pris soin d’épauler sa belle durant la veillée organisée à Saint-Barthélemy pour le troisième anniversaire de la mort de Johnny Hallyday.

Et après avoir célébré les fêtes de fin d’année ensemble en France, Jalil Lespert et Laeticia Hallyday sont à nouveau réunis à Saint-Barthélemy ! Si la mère de famille de 45 ans est de retour sur l’île depuis plusieurs semaines, le réalisateur est quant à lui arrivé il y a quelques jours, juste à temps pour la Saint-Valentin.

Une adorable vidéo partagée sur Instagram

Ce dimanche 14 février, le couple a célébré la Saint-Valentin comme il se doit et dans un cadre idyllique qui plus est. Tous deux ont partagé sur leurs comptes Instagram respectifs, une vidéo où ils apparaissent blottis l’un contre l’autre, complices et plus amoureux que jamais. En légende de la vidéo, le réalisateur n’a pas manqué de déclarer sa flamme en écrivant : "Ma meilleure Saint-Valentin". De son côté, Laeticia Hallyday qui apparaît tout sourire et coiffée d'un chapeau de paille a misé sur quelques mots simples en anglais : ""My Valentine". Si la jolie blonde possède une villa sur l’île, les tourtereaux ont profité d’un week-end dans un luxueux hôtel spa local pour jouer la carte du romantisme.



Par E.S.