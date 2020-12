Laeticia Hallyday fête Noël… mais oublie les gestes barrières !

À quelques heures du réveillon de Noël, Laeticia Hallyday a déjà commencé les festivités. Entourée de ses proches, la dernière épouse de Johnny Hallyday a dévoilé sur son compte Instagram un avant-goût de ses fêtes de fin d’année. C’est en story que la maman de Jade et Joy a partagé une photo d’elle attablée en compagnie de ses filles, sa grand-mère Elyette Boudou, Marie Poniatowski, Pierre Rambaldi et leur fille Tess. Un cliché qui pourrait bien en agacer plus d’un, et pour cause…

Alors que le Premier ministre a annoncé la règle de six personnes maximum par foyer pour Noël, sans oublier le respect des bonnes distances, en raison de la pandémie du Covid-19, il semblerait que Laeticia Hallyday ait oublié ces consignes… Au total, sept personnes se trouvent autour de la table sans oublier celle qui a immortalisé ce moment. Parmi elles, sa grand-mère qui fait partie des personnes les plus à risques puisqu’elle est âgée 84 ans. Un manquement d’autant plus important qu'elle a multiplié les voyages dernièrement. Comme le rappellent nos confrères de Gala, la mère de famille et son nouveau compagnon Jalil Lespert se sont retrouvés en amoureux en Italie, en octobre dernier. Plus tard, c’est à Saint-Barthélemy qu’ils ont été aperçus, notamment pour rendre hommage à Johnny Hallyday trois ans après sa mort.

Avec qui Laeticia Hallyday va-t-elle passer Noël ?

Désormais de retour à Paris, Laeticia Hallyday profite de son compagnon qu’elle a retrouvé dans sa maison de Marne-la-Coquette, dans les Hauts-de-Seine, le 20 décembre 2020. C’est ensemble qu’ils devraient passer les fêtes de Noël comme l’a révélé le magazine Closer. Kahina, Aliosha et Gena, les enfants du cinéaste, devraient - eux aussi - être de la partie. À peine est-elle arrivée dans capitale française, que Laeticia Hallyday a pu ouvrir son premier cadeau : une carte-litographie de Saint-Barth signée par l’artiste Zoe Rumeau qu’elle a dévoilée en story Instagral accompagné du message : "Plus beau cadeau de Noël si cher à mon coeur".

Par C.F.