Laeticia Hallyday : folle amoureuse de Jalil Lespert, ils ne se cachent plus

C'est une nouvelle qui avait étonné. Alors qu'on pensait que Laeticia Hallyday vivait le parfait amour avec Pascal Balland depuis la mort de Johnny Hallyday, la réalité était toute autre. Il y a quelques semaines, au cours d'un dîner dans le 7ème arrondissement de Paris, le couple a rompu. Laeticia Hallyday s'est confiée sur cette relation, qu'elle n'a pas hésité à qualifier de "pansement" au micro de RTL Belgique : "Là, je me suis séparée. Une séparation difficile avec un homme qui était rentré dans ma vie. Mais c’était plus un pansement". Et il semblerait que cette rupture ne soit pas anodine.

"La passion les dépasse".

En effet, seulement quelques jours après, le magazine Voici dévoilait que Laeticia Hallyday avait retrouvé l'amour dans les bras de Jalil Lespert. Très discret sur ce début de relation, le couple ne se cache plus. Il y a quelques jours, il lui avait fait une belle déclaration d'amour sur Instagram, avant de passer le week-end ensemble à Rome.

Inutile donc de préciser que les deux amoureux souhaitent désormais vivre leur amour au grand jour ! Le 13 octobre dernier, Laeticia Hallyday et Jalil Lespert étaient ensemble lors d'une soirée au Costes, et selon des clients présents sur place : "ils s'embrassaient sans cesse" comme ils l'ont rapporté à Paris Match.

Mais ce n'est pas tout. Lors de la première du film "À nos promesses", consacré au dernier road-trip de Johnny Hallyday, le couple n'était pas avare de gestes tendres comme l'indique l'hebdomadaire : "Les amoureux récidivent, s'embrassant sans complexes. La passion les dépasse".

Par J.F.