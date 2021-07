Laeticia Hallyday : Jalil Lespert affiche leur amour en vacances sur Instagram

Le 15 juin dernier, Laeticia Hallyday a eu une pensée toute particulière pour Johnny Hallyday, son mari décédé en décembre 2017 à l'âge de 74 ans. En légende d'un cliché immortalisé dans les bras du chanteur, la maman de Jade et Joy lui a dédié ces mots : "Ce n'est pas un jour comme les autres, cela ne l'a jamais été. Combien de souvenirs, de fêtes, de musique et d'amour le 15 juin pour te célébrer. Les larmes mêlées de joie aujourd'hui dans un ciel pur, une étoile brillera plus que les autres au firmament. Elle éclairera les coeurs de millions de personnes au même instant et les nôtres en particulier. Elle nous rappellera que tu es bien là, avec nous, pour l'éternité. Joyeux anniversaire. Je t'aime pour toujours".

Depuis la disparition de Johnny Hallyday, Laeticia Hallyday a refait sa vie. Après une histoire d'amour avec Pascal Balland, le mannequin a officialisé sa relation avec Jalil Lespert en octobre 2020. Ce dernier s'était auparavant affiché avec Sonia Rolland. Ensemble, ils ont eu un enfant, une fille prénommée Kahina.

Complicité et tendresse à Saint-Barthélemy

Cet été, Laeticia Hallyday et Jalil Lespert ont décidé de le passer ensemble. Dans un premier temps, ils ont profité d'un séjour dans le Sud de la France - plus précisément à Sète - pour recharger les batteries. Une escapade que l'acteur de 45 ans a immortalisé via une publication postée sur Instagram. Puis après un bref retour à Paris, le couple s'est envolé direction Saint-Barthélemy. L'occasion pour les tourtereaux de profiter du soleil, mais aussi des magnifiques paysages de l'île. Dans sa story Instagram, Jalil Lespert a partagé deux clichés sur lesquels il prend la pose avec sa chérie. Sur la première photo, il embrasse sa chérie après avoir profité d'une petite baignade. Sur la seconde, les tourtereaux se prennent en selfie. Laeticia Hallyday a elle aussi partagé des clichés de vacances sur Instagram. L'occasion pour elle de s'afficher tout sourire aux côtés de sa moitié.

Par Clara P