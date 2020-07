Laeticia Hallyday : pourquoi Laura Smet pourrait à nouveau la poursuivre en justice

Jeudi 16 juillet, Paris Match a dévoilé sa Une consacrée à Laeticia Hallyday. Dans ses colonnes, le magazine a dévoilé un entretien exclusif de la veuve de Johnny Hallyday. L'occasion pour elle d'en dire plus sur l'accord qui a été conclu le 3 juillet dernier avec Laura Smet sur la succession du rockeur, et sur le renoncement à toute demande financière de la part de David Hallyday. "On a voulu respecter les volontés de Johnny tout en faisant preuve de justice. Que l'on propose à David de bénéficier des droits d'interprète des deux albums sur lesquels il a travaillé avec son père, 'Sang pour sang' et 'Cadillac', c'était évident. Et que Laura dispose des droits de la chanson qui porte son nom, ça allait de soi. Johnny ne l'avait pas écrit, mais c'est juste. La partie financière relève de l'intime, je ne peux pas en parler", disait-elle.

Ses avocats "scandalisés"

À la suite de la parution de cette interview, Laura Smet a réagi sur RTL. Cette dernière a tenu à mettre les choses au clair quant à sa relation avec Laeticia Hallyday. "On est sur le 1m de distance en ce moment. Là, ça va plutôt être des kilomètres de distance entre moi et elle, je pense. Parce qu'il n'y aura jamais de paix possible. À partir du moment où elle franchit cette ligne qui est de nous empêcher de dire au revoir à notre père... Je parle pour moi en tout cas, je ne parlerais jamais pour David. Je ne souhaite aucun mal à Laeticia, mais je souhaite qu'elle me laisse tranquille et qu'elle arrête de parler à ma place sur mon rapport avec mon père", lâchait-elle.

Quant à ses avocats, ces derniers se sont dits "scandalisés" par l'entretien de Laeticia Hallyday donné à Paris Match. C'est en tout cas ce qu'a relayé sur Twitter François Vignolle, responsable enquête police justice chez M6. "Ils reprochent à l'épouse de Johnny Hallyday de ne pas avoir respecté les clauses de confidentialité qui entourent l'accord sur l'héritage. Ils réfléchissent à une action en justice", a-t-il posté.

Les avocats de Laura ont été "scandalisés" par l'interview de Laeticia dans Paris-Match. Ils reprochent à l'épouse de Johnny de ne pas avoir respecté les clauses de confidentialité qui entourent l'accord sur l'héritage. Ils réfléchissent à une action en justice.@m6info 3/3 — François Vignolle (@frvignolle) July 16, 2020

