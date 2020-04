Laeticia Hallyday : Sa réaction après avoir perdu son procès contre le fisc

Depuis la mort de Johnny Hallyday, sa veuve de 45 ans, Læticia Hallyday se bat quotidiennement pour régler la question de son héritage. En plus de mener une bataille judiciaire contre Laura Smet et David Hallyday, les enfants aînés de son défunt mari, la veuve du Taulier doit également faire face à un important procès qui l’oppose au fisc français.



En mars dernier, le magazine économique Capital a fait état d’une machination fiscale orchestrée par le chanteur et ses conseillers financiers : entre 2009 et 2010, pendant la tournée "M’arrêter là", Johnny aurait fait en sorte de ne pas payer d’impôts sur sa prestation de chanteur et sur la société de sa tournée, et ainsi réaliser une économie fiscale de 13 millions d’euros grâce à un ingénieux montage.



Seulement voilà, le fisc considère aujourd’hui que cette combine est un "abus de droit" et somme Læticia Hallyday de payer les 13 millions d’euros sur-le-champ… avec des pénalités de 80 %. Bien décidée à faire annuler cette dette, Læticia Hallyday est donc actuellement en pleine action judiciaire contre le fisc français… et la sentence est tombée il y a quelques jours : Læticia Hallyday devra solder cette dette. Les pénalités de 80 % pour "abus de droit" ont néanmoins été réduites à 40 % pour "manquement délibéré".

Bernard Montiel dévoile la réaction de Laeticia Hallyday

Considéré comme un véritable spécialiste du clan Hallyday, Bernard Montiel a, ce mardi 28 avril, été invité à réagir à l’affaire dans l’émission de Cyril Hanouna, "Ce soir chez Baba". Le chroniqueur n’a pas manqué de dévoiler la réaction de la mère de Jade et Joy : "J’ai eu une copine à elle très proche qui m’a dit que c’était un drame effectivement, elle espérait en échapper. Quant aux trois villas qu’elle a à Saint-Barth, elles ont été dissimulées aussi, croyez-moi que le fisc va s’en occuper.

Pour autant, la veuve de 45 ans ne se morfond pas : "Mais je rappelle quand même qu’il y a un capital de 100 millions, et elle a touché 50 millions pour le moment puisque les autres 50 millions sont gelés, donc on ne va pas trop pleurer."

Par E.S.