Laeticia Hallyday : Sa touchante déclaration à Pascal Balland

Après la mort de Johnny Hallyday en 2017, Laeticia Hallyday a finalement retrouvé l’amour dans les bras de Pascal Balland. Si les deux amoureux ont tout d’abord préféré vivre cette histoire d’amour loin des feux des projecteurs, Laeticia Hallyday a finalement fait des confidences sur son couple à nos confrères de Gala en décembre dernier. Elle s’était notamment confiée sur leur "rencontre belle et inattendue. Ça prend du temps de réapprendre à aimer. Mais la vie est faite de rencontres qui vous bousculent. Aujourd’hui, je respire, je retrouve un sens à mon existence". Malgré tout, Laeticia Hallyday n’oublie pas son ancien époux Johnny Hallyday : "Je lui parle pour qu’il nous aide à reconstruire notre vie, sans lui mais avec sa force. Il n’y a pas de remède au deuil, mais on apprend à vivre avec le manque. Aujourd’hui, je me sens vivante".

"Merci mon Pascal Balland"

Si Laeticia Hallyday et Pascal Balland n’ont jamais officiellement pris la pose ensemble sur les réseaux sociaux, les deux amoureux se font régulièrement des petites attentions sur la Toile. Ainsi pendant le confinement, Laeticia Hallyday avait écrit "tu illumines ma journée" sur Instagram pour remercier Pascal Balland qui lui avait envoyé un sublime bouquet de fleurs. Et ce samedi 11 juillet, l’ex-femme de Johnny Hallyday a fait une touchante déclaration à Pascal Balland. Alors que les deux amoureux sont revenus en France après quelques jours en Grèce, ils sont allés dîner au "Marzo Rive Droite", Laeticia Hallyday a écrit la mère de Jade et Joy dans sa story sur Instagram "Le savoir faire comme en Italie, merci mon Pascal Balland”, tout en rajoutant un petit coeur rouge. Une belle manière de confirmer sa relation amoureuse.

Par Alexia Felix