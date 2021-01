Laeticia Hallyday séparée de Jalil Lespert à cause de Jade ? Bernard Montiel rétablit la vérité

Après sa guerre avec ses beaux-enfants pour l’héritage de Johnny Hallyday, puis son idylle avec Pascal Balland, c’est sa romance avec Jalil Lespert qui fascine. En couple avec l’acteur et réalisateur français, Laeticia Hallyday semble filer le parfait amour. Après un Noël passé avec son compagnon et des escapades en amoureux, l’heure est venue pour la veuve du rockeur de retourner à Los Angeles. Selon de nombreuses rumeurs, Jade Hallyday, qui désapprouverait cette relation, serait à l’origine de ce départ.

Des accusations que réfute Bernard Montiel. Chroniqueur dans "Touche pas à mon poste", l’ami des people s’est agacé en découvrant que le magazine Public titrait sa Une du 22 janvier : "Laeticia Hallyday, séparée de Jalil Lespert à cause de Jade ?". "Là, c’est complètement dingue ce qu’ils racontent, c’est franchement n’importe quoi… Il a toujours été prévu qu’elle rentre à Los Angeles, elles doivent retourner à l’école…", a-t-il commencé par lancer. Selon lui, ce retour aux États-Unis était "prévu" afin que Jade et Joy retourne à l’école. "Quand même, c’est lourd d’inventer un truc pareil ! Il est évident qu’elle rentre à Los Angeles, elle y habite, elle essaye de vendre la maison, c’est la vérité", a-t-il ajouté.

Laeticia Hallyday et Jalil Lespert prêts à s'installer ensemble ?

L'animateur de RFM a conclu : "Elle doit vendre sa maison de Pacific Palisades, elle devait rentrer à Los Angeles, c’était prévu, lui il travaille à Paris, c’était prévu aussi, donc c’est normal qu’ils soient séparés, ça n’a rien à voir avec les enfants". Et même si entre Jade Hallyday et sa mère, c’est "la guerre" depuis sa rupture avec Pascal Balland, Bernard Montiel a clamé : "Ils sont ensemble". Heureux, ils auraient prévu d'emménager ensemble à L.A. où l'acteur souhaite avancer sur la réalisation d'un biopic sur Johnny Hallyday. Des projets qui devraient bien être ralentis à cause de la pandémie du Covid-19.

