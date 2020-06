Laeticia Hallyday : son tendre cliché pour la fête des pères

Laeticia Hallyday a toujours eu une relation pour le moins compliquée avec son papa. Le père et la fille se sont brouillés quelques mois après la mort de Johnny Hallyday. Mais il semblerait qu'elle soit prête à enterrer la hache de guerre. En 2019, Laeticia Hallyday, mise à mal par les histoires avec Catherine Deneuve, avait rencontré son père, André Boudou, à Paris pour tenter d'apaiser les tensions. Bernard Montiel, proche de la famille du rockeur dévoilait à l'époque sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste "Il paraît que ça va moins bien ces derniers temps. Ils ne sont pas d’accord sur certaines dispositions. Elle a tout fait pour se rabibocher avec son père. Ils se sont vus, ils ont dîné ensemble, tout le monde était content et en fait je sais que ça s’est mal fini".

Mais il semblerait que les relations se soient enfin apaisées. À l'occasion de la fête des pères, la nouvelle compagne de Pascal Balland a décidé de rendre un bel hommage à son père sur les réseaux sociaux. Elle a posté une photo de son papa et elle lorsqu'elle était enfant et a accompagné le cliché du message suivant : "Bonne fête à tous les merveilleux papa et au mien tout particulièrement pour son amour et sa présence qui ont été d’une aide salutaire depuis le départ de mon mari. Merci papa pour cette bienveillance, ce goût de la vérité, ce désir de parler le langage du cœur malgré tout, contre tout, entouré de tant d'amour, de tendresse, de paix, c’est ce qui nous unit et qui nous rassemble. Je t’aime fort Papa et Merci! Here's to all the great fathers today et à mon étoile qui me manque plus que tout au monde."

