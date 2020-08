Laeticia Hallyday : son tendre message pour l'anniversaire de Jade

Laeticia Hallyday profite de son été à Saint-Barthélémy entourée de sa famille. En effet, sur l'île paradisiaque, elle a retrouvé ses proches. Et notamment Pascal Balland avec qui elle construit une belle histoire d'amour. Dans une interview accordée à Paris Match ce 15 juillet, elle se confiait sur cette relation naissante. "C’est un homme merveilleux. Il m’accompagne dans cette existence que je dois reconstruire. On est dans le moment présent et notre histoire se construit un pas après l’autre, tout doucement. Pour mes enfants comme pour les siens, c’est important. Nous nous sommes rencontrés l’été dernier, à Saint-Barth, à un moment où j’étais à terre et lui en plein divorce – rien n’est jamais dû au hasard."

Laeticia Hallyday confie ensuite vouloir passer un nouveau cap dans sa relation : "Je n’imaginais pas pouvoir aimer à nouveau, j’avais peur de tromper mon mari. Johnny n’est jamais loin de moi. J’ai beaucoup de gratitude envers Pascal d’accepter ça. Je n’ai jamais vécu avec lui dans nos maisons. On va essayer cet été à Saint-Barth, mais je réinventerai ma vie autrement : dans un autre bungalow, un espace que je n’ai pas occupé avec Johnny."

"Ta maman qui t’aime comme elle respire"

Et il semblerait que toute la petite famille ait déjà adopté Pascal Balland. Jade Hallyday fêtait ses 16 ans, et Laeticia Hallyday qui vient de retrouver son père, a partagé une vidéo sur laquelle tous les proches sont réunis. Elle a accompagné la vidéo d'un beau message adressé à son aîné. "Joyeux Anniversaire ma Jadou #16ans déjà je repense à ces premiers instants où j'ai été maman, où tu as bouleversé la vie de ton papa et la mienne, où j'ai reçu tes premiers sourires, donné tes premiers biberons, versé les premières larmes en réalisant que ma petite fille était la plus belle merveille de la terre. (….) Ta maman qui t’aime comme elle respire.

Par J.F.