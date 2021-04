Laeticia Hallyday : son touchant message en hommage à Sarah Halimi

Depuis quelques jours maintenant, l'affaire fait la une des journaux. L'histoire remonte au 4 avril 2017. Sarah Halimi, mère de famille, ancien médecin et d'origine juive, est réveillée à quatre heures du matin par son voisin, Kobili Traoré. Ce dernier la frappe violemment avant de la défenestrer. Le 14 avril dernier, la Cour de cassation a rendu sa décision. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette dernière a fait grand bruit. Sous l'effet du cannabis, son agresseur n'a pas été jugé compte tenu de l'abolition de son discernement lors des faits. Depuis cette annonce, personnalités et anonymes lèvent la voix pour protester contre cette décision et que justice soit faite.

un verdict controversé

Le 25 avril dernier, une manifestation était organisée place du Trocadéro et le chanteur Patrick Bruel a livré un discours poignant : "Un jour, un journaliste m'a tendu un micro et m'a demandé si je me sentais menacé en tant que juif, je lui ai répondu que je me sentais menacé en tant qu'enfant de la République et qu'il devrait l'être tout autant que moi. Je ne connais pas un individu, quelle que ce soit sa religion qui, si sa mère était rouée de coups et défenestrée, n'exigerait pas que le criminel soit puni par la loi". Quelques heures après, c'est Laeticia Hallyday qui a posté une touchante photo sur son compte Instagram. La compagne de Jalil Lespert a publié un collage urbain sur lequel est écrit : "Sarah Halimi, 22 fractures du crâne, tous les os du visage brisés puis jetée vivante du 3e étage".

Par J.F.